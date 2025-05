La hipocresía, un valor en auge

Comenta Compartir

Es vergonzoso que un señor que pretende ser presidente del Gobierno observe como se erradican organismos que se crearon con el objetivo de proteger a ... tantas mujeres amenazadas por sus maridos, parejas o exparejas, y permanezca impasible. Un candidato a ser presidente de los españoles que ha pasado de insistir en que dejaría votar a la lista más votada a dar independencia a los candidatos de su partido a pactar con esa extrema radical que no cree en la violencia machista, ni en el medio ambiente, que odia a los inmigrantes y quisiera tenerlos en un zulo donde solo salieran para trabajar, a realizar trabajos que no quieren para sus hijos, para que les hagan las labores de casa o cuidarles a sus mayores sin darles de alta, porque a la más mínima les amenazan con echarles de nuestras fronteras; de una raya que hace que unos tengamos la suerte de vivir con libertad, la garantía de tener un médico cuando nos ponemos enfermos, con la tranquilidad de que nuestros niños tienen una educación obligatoria hasta los 16 años, que nuestros mayores tienen unas pensiones, que pueden ser mejorables, pero que las tienen aseguradas y acordes a la inflación, aprobado hace muy poco tiempo con el voto en contra de la derecha, con la serenidad de que nuestros familiares discapacitados cada vez tienen más oportunidades de incluirse en la sociedad frente a los obstáculos que teníamos no hacía mucho tiempo. La pobreza y la riqueza debía ser por turnos, cada cuatro años como las elecciones para que pudiéramos ponernos en la piel de esas personas que no tienen la suerte de vivir como la mayoría de nosotros con un techo que nos cobija y un plato de comida.

Cartas al director