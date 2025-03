Hermanísimos

Comenta Compartir

Lo único que le faltaba a Pedro Sánchez para el PP, que nunca lo ha considerado un presidente legítimo, es que un hombre como José ... Luis Ábalos, que ha tenido cargos importantes de responsabilidad, haya tenido que dejar el grupo socialista y marcharse al grupo mixto. El argumento esgrimido por Ábalos es que él no puede permitir que su honestidad se ponga en tela de juicio. Es cierto que este hombre no está imputado y aun así el PSOE ha tomado las medidas que se requiere la lucha contra la corrupción, lo que siempre ha reivindicado este partido. Cuando se supo lo del hermano de Isabel Díaz Ayuso, cuya causa fue archivada, se tenía que haber tenido en cuenta que, en política, la moral de los responsables políticos es primordial. A la presidenta de la comunidad de Madrid no le pasó factura, aunque las comisiones que se llevó su hermano no fueron moco de pavo. Pero ella tenía a su favor a un cabeza de turco como Pablo Casado, al que echaron sin contemplaciones para no perjudicar a esta señora a quien la ética la trae al pairo. Pero, por desgracia, los ciudadanos no juzgan del mismo modo a la derecha que a la izquierda en casos como estos. La izquierda siempre ha pagado en las urnas la equivocación de cualquier responsable político por muy ínfimo que sean los motivos. La memoria es muy corta, pero muchos recordamos lo que ocurrió a Alfonso Guerra cuando su hermano se atrevió a usar el despacho del mismo. ¿Qué hubiese pasado si el hermano de Guerra hubiese aprovechado que el Guadiana pasa por Badajoz para el cobro de comisiones como el hermano de la presidenta madrileña?

