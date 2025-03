Los granos de Feijóo

Comenta Compartir

Por si Alberto Núñez Feijóo no tenía bastante con el afán de protagonismo de la presidenta madrileña, hace unos días comprobó cómo el presidente de ... Andalucía trata de seguir los pasos de Ayuso proponiendo una ley para arrasar el coto de Doñana, y es que Moreno Bonilla no se entera de que ese paraje no se toca y para ello se lo han tenido que recordar desde Europa, donde han amenazado con multas desorbitadas, aunque la derecha de este país se ponga de perfil tratando de culpar a otros de las políticas calamitosas que ponen en práctica donde gobiernan. Su fijación es acabar con el sanchismo como suelen amenazar al presidente del Gobierno en tono ofensivo desde que ganó las elecciones de manera legítima y democrática. El señor Feijóo, debía extremar las precauciones porque el rival no lo tiene frente a él, sino junto a él. Por un lado, la presidenta de la comunidad de Madrid y por el otro, el presidente de Andalucía, que ha empezado a hacer sus pinitos para hacerse notar. Señor presidente del Partido Popular, esté con el ojo avizor porque ya no es un grano, ya son dos los que tiene y lo que es peor, tendentes a la infección.

Opinión HOY