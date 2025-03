Comenta Compartir

Que es legítimo manifestarse en democracia nadie lo pone en duda, que la derecha toma las calles cuando no se tienen manera de gobernar es ... un hecho, pero que los cánticos que se corean cada vez vayan más allá de lo respetuoso y democrático de un país como España, es incívico. Parece que estén echando una carrera por ver quién dice el disparate más gordo, y es que el nivel político ha entrado en un declive que nos costará años recuperar, sino se pone remedio a tanta tropelía. Con base a la libertad de expresión no se debe consentir expresiones como: «Si tienes un hijo subnormal mételo a policía nacional», porque eso es elevar a la máxima potencia la mala educación y respeto que se merecen las personas que teniendo papeles en los que se recogen ciertas patologías tienen más cordura y más inteligencia que todos estos energúmenos que van a las manifestaciones con un odio reconcentrado, fomentado por esa derecha, como el expresidente de la guerra de Irak y las armas de destrucción masiva que animó a que cada uno hiciera lo que pudiera, y todo eso recuerda a tiempos que creímos enterrados. Lo peor no es lo que corean los ciudadanos y ciudadanas que mientras se manifiestan a favor de la Constitución cantan el himno franquista del Cara al Sol, sino personajes como la presidenta madrileña que, en su discurso amenazó con responder «golpe a golpe», ¿a qué se refiere esta señora, cuya maldad en todas sus declaraciones va más allá de lo democráticamente digno y respetable de una mandataria política?

Cartas a la directora