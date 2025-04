Francia y el aborto

Comenta Compartir

Hace unos días Francia blindó el derecho al aborto de manera constitucional. De esa manera, se convierte en el primer país del mundo en proteger ... el derecho al aborto en su Constitución. Más del 85% de la población aprueba la reforma de la Constitución de 1958 y los parlamentarios votaron con 780 votos a favor, una mayoría muy superior a los tres quintos requeridos. Ir a abortar no es ir de fiesta ni ninguna mujer, sea cual sea su circunstancia, decide abortar como si fuese un ritual cualquiera. Y mucho menos, cuando el aborto es prescrito por cuestiones terapéuticas, bien porque la vida del feto no es viable o porque corra riesgo la vida de la madre. Sea como sea, el hecho es que, al menos en Extremadura, cuando la mujer necesita una interrupción del embarazo se la envía a clínicas privadas; aunque no reúnan las condiciones mínimas de intimidad, higiene y salubridad que requiere un hecho tan doloroso como ese. Lo peor es que en casos involuntarios, aún poniendo en peligro la vida de la madre, esos mismos ginecólogos que prescriben la interrupción del embarazo son los mismos que se declaran objetores de conciencia y te preparan los papeles para que esa interrupción no se lleve a cabo dentro del hospital donde se tienen todos los recursos. Por desgracia, sigue siendo un tabú este tema y no hay registros de las mujeres que pierden la vida a la hora de interrumpir su embarazo, o llegan al hospital en estado crítico, después de pasar por unas clínicas que, en algunos casos, no están preparadas para algo tan sensible como esto, ni tienen los recursos de un hospital. En este mes, en el que todas las actividades van enfocadas en torno a la mujer, sería un gran logro para nosotras garantizar un derecho que no debía ser puesto en tela de juicio, y mucho menos, por motivos religiosos o de objeción de conciencia, la objeción de la que hablan los médicos que no la tienen cuando vas a sus clínicas privadas que, compaginan con su trabajo en la sanidad pública, y por una simple revisión propia de tu sexo te cobran una tarifa desorbitada.

