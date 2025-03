No les será tan fácil

Comenta Compartir

Es vergonzosa la actuación del PP en unos días donde los tribunales están acuciando al presidente del Gobierno, porque la cuestión es echar a Pedro ... Sánchez a como dé lugar; aunque para ello tengan que pactar con el diablo como están haciendo con la organización de Junts, los más infectos, según esta derecha que, se vende al mejor postor, con tal de llegar al gobierno. Pero no será tan fácil, ni Sánchez es de los que se rinde ni el partido con más años de historia se deja vencer por más bulos y mentiras que quieran echar sobre el PSOE. De lo que no hay duda es que en estos días los máximos responsables de la derecha están poniendo de manifiesto que si no llegan al gobierno pueden dedicarse a hacer monólogos, eso sí, unos con más gracia que otros, porque Alberto Núñez Feijóo, por mucho que se esfuerce, no ha sido llamado para el mundo de la comedia. Curiosamente, mientras los tribunales, como es su deber, investigan, con argumentos válidos o no, Luis Bárcenas sale de la cárcel después de haber cumplido un número de años determinado y pagar 4 millones y medio , el resto del dinero no se sabe quién se lo llevó. Cómo es posible que la derecha se jacte de los problemas que puedan tener otros representantes políticos o sus familias, si ellos siempre han estado envueltos y siguen estando en los mayores casos de corrupción de la democracia. No hay que preocuparse, como decía mi abuela: «A todos los cerdos les llega su San Martín».

