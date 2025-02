Comenta Compartir

Tras cuarenta y cinco años de trabajo en la administración pública comienzo mi etapa de júbilo para la que tengo muchos proyectos. El hecho de no estar sujeta a un horario me permitirá llevar a cabo, si la salud me lo permite, todas las expectativas ... que me he marcado para este nuevo periodo. No puedo decir que me haya dado pena dejar mi puesto de trabajo, entre otras cosas, porque durante todos los años en los que he prestado servicio en distintos servicios de la administración pública comenzando en el Ministerio de Cultura, cuando aún el estado de las autonomías, al menos en Extremadura, no se vislumbraban hasta el último en la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes he observado como la mediocridad iba en aumento, en especial, en esos puestos intermedios donde no hace falta ninguna prueba de capacidad, sino estar en el sitio adecuado, el momento oportuno y que, alguien de mayor rango, la apadrine para el puesto en cuestión; aunque no se tengan los conocimientos precisos para ello. Esto no ha impedido que a lo largo de mi trayectoria laboral me lleve el recuerdo de todos y todas los compañeros con las he compartido más momentos buenos que malos, que haya disfrutado de la tarea junto a muchas personas que hemos tratado de que la jornada laboral, en esa en la que nos acabamos convirtiendo en familia, haya sido grata en las tareas comunes y, de otros ratos de ocio: el desayuno, un cumpleaños, una comida en fechas determinadas y, sobre todo, me quedo con el cariño y el respeto que me profesan la mayoría de ellos. Desde aquí, quiero dar las gracias a todos esos compañeros y compañeras que me han hecho feliz durante todos estos años y, a los que no hace falta nombrar, serían muchos y siempre se quedaría alguno atrás. Eso no me lo podría perdonar. Gracias a todos compañeros y compañeras.

Cartas a la directora