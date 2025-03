Enriquecimiento indigno

Comenta Compartir

El próximo mes de marzo se cumplen cuatro años de la maldita pandemia que asoló al mundo, miles de personas murieron por la covid y ... otras muchas personas quedaron con alguna secuela y, por desgracia, a algunas de ellas las tendrán de por vida. Las muertes fueron lo peor de esa maldita pandemia; pero por desgracia, de todo lo malo se aprende y de ese virus lo primero que aprendimos es que no sabemos qué nos depara la vida de un día para otro, lo segundo es que el dinero también tiene mucho que ver a la hora de salvar o no tu vida. Así en las residencias privadas de mayores en la capital de España se trasladaba a los enfermos a los hospitales donde muchos de ellos salvaron su vida, pero no así en las residencias públicas dependientes de la comunidad madrileña, donde Isabel Díaz Ayuso decidió que no se trasladaran porque «se iban a morir igual». Hace apenas unos días, la muerte de tres personas como consecuencia de un incendio por falta de medidas de seguridad ha vuelto a poner de manifiesto lo que le importan los mayores a la presidenta de Madrid. También supimos lo importante que es tener una sanidad pública a la que aplaudíamos a diario por su gran labor. Pero también aprendimos que hay personas que se aprovechan de las tragedias para sacar rendimiento económico de las mismas y, aunque algún caso quedó archivado, siguen saliendo a la luz otras personas que, presuntamente se enriquecieron con la compra de las mascarillas. Desafortunadamente, algunas de ellas con relación laboral al ministro Ábalos, al que no le arriendo las ganancias ante las críticas de una derecha empoderada después del resultado de las elecciones gallegas. Es indignante que alguien pueda ser tan ruin y mezquino para aprovecharse de la debilidad de las personas que pueden perder la vida y arruinar la vida de otras muchas, y por eso, si se demuestra que esos hechos son ciertos, debe caer sobre esa gentuza todo el peso de la ley, a la vez que la ignorancia del ministro no debe ser óbice para no dejar un cargo de tanta responsabilidad.

Cartas a la directora