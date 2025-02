Comenta Compartir

Independientemente de la petición de la ultra derecha sobre el pin parental, el chantaje que pueda aceptar o no la presidenta de la Junta de Extremadura para contentar a estos señores y no dejarla en la estacada, de la desaprobación de la Junta para implantar ... la educación sexual como asignatura del currículum, de la reivindicación de los sindicatos instando a que los alumnos reciban dicha educación en pro de la concienciación de que hombres y mujeres somos iguales, que la agresión sexual es un delito y que subir las relaciones sexuales a las redes sociales, salvo consentimiento expreso de las dos partes, también lo es. Todo lo que rodea a la discriminación entre un género y otro provoca frustración y acarrea problemas a padres, a fuerzas y cuerpos de seguridad, a los profesionales de la salud y a los de la educación y, en general, a toda la sociedad, que observa escandalizada e impotente cómo aumentan este tipo de delitos. Teniendo en cuenta todo esto, me pregunto en qué lugar quedan los profesores cuando se habla de adoctrinamiento en las aulas. Los maestros y profesores, al igual que los médicos, se deben a su profesión, y de la misma manera que estos últimos hacen un juramento hipocrático donde queda sellado que su profesión no entiende de color, género, estatus social, creencias políticas o religiosas, a los profesionales de la enseñanza se les debe presuponer lo mismo; aunque en su caso no tengan que pasar por ese requisito. Flaco favor le hacemos a los enseñantes si ponemos en tela de juicio su profesionalidad. Ellos se rigen por un protocolo que se supone que aprueba la comunidad educativa, y a eso hay que añadir que los alumnos son cada vez más conscientes de lo que ocurre en sus clases, y en cuanto a los padres, huelga decir que cada vez interactúan más entre ellos y los profesores. Por lo tanto, no es de recibo hablar de nuestros encargados de instruir a nuestros hijos en la información académica como si ellos pasaran por los centros de enseñanza y los centros de enseñanza no pasara por ellos.

Cartas a la directora