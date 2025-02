Días de reflexión

Comenta Compartir

No solo Pedro Sánchez ha reflexionado estos días sobre la vida en política; somos muchos los que pensamos que, al igual que en otras áreas ... de la sociedad, no todo vale. Es innegable que desde que Pedro Sánchez ganara las elecciones por primera vez la derecha y la extrema derecha que estamos padeciendo en España no lo ha podido asimilar y los insultos no han cejado contra un presidente al que han considerado siempre ilegítimo. Las injurias y humillaciones han sido de una crueldad impropia de un país que debía sentirse orgulloso de una transición ejemplar, con unos políticos de altura a los que debían imitar, en vez de dedicarse a agraviar de la manera más ruin y mezquina que se pueda soportar. Al presidente le han llamado enfermo mental, psicópata, dictador. La intocable, presidenta madrileña tuvo la desfachatez de llamarle «hijo de puta» en el Congreso de los Diputados, en ese lugar donde nos asomamos todos, porque todos estamos representados en él. Como la campaña urgida contra el presidente no dio los resultados esperados por esa derecha feroz, han extendido la herejía a su ámbito más cercano hasta que Pedro Sánchez no ha podido más. A esto se unen argumentos tan torpes como el de Alberto Núñez Feijóo manifestando que las mujeres de los presidentes no debían trabajar, y lo peor es que las mujeres de la derecha dan la callada por respuesta, si es que no van más allá, como la presidenta extremeña que ya ha olvidado cuando renegó de su palabra y días después confesó haber pasado días muy malos, sobre todo, por sus hijos. ¿Acaso el presidente y su mujer no sufren por las suyas? Más les vale defender nuestra vida laboral y profesional, sean mujeres de o no. Reflexionen señoras de la derecha.

Cartas a la directora