No hay derecho

Comenta Compartir

Decía Umberto Eco: «La peor característica de las personas es creerse todo lo que le dicen». Y eso ha ocurrido en estas elecciones, en las ... que la derecha y extrema derecha se han encargado de embarrar la campaña electoral tildando algunos responsables políticos de manera vergonzosa. La última semana de campaña sacaron a pasear los fantasmas de ETA, esa organización en la que el PSOE con Rubalcaba a la cabeza erradicó hace años. Esa organización con la que Aznar, Acebes y compañía a cuatro días de unas elecciones generales quisieron engañar a la población afirmando que el mayor atentado que ha sufrido este país era autoría del que Aznar denominaba «Movimiento Vasco de Liberación Nacional», esa misma organización a cuyos asesinos encarcelados acercó Aznar a sus poblaciones de origen. Es una aberración la utilización tan mezquina que ha hecho siempre la derecha con tal de ensuciar lo que en democracia no debía estar permitido. Independientemente de lo que el pueblo elija, no se puede ser tan ruin como para usar un tema que hace tanto daño a las personas que lo sufrieron. Y lo mismo que en el fútbol argumentan que la afición es soberana para quitar hierro a los insultos dolosos contra los jugadores, sean del color que sean, tampoco en política es cierto que los ciudadanos no se equivoquen al ejercer su derecho al voto, porque, salvando las distancias, también en Alemania se votó a Hitler en democracia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión