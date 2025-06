Cuarenta años de Unión Europea

Comenta Compartir

Las prisas no son buenas consejeras y eso es lo que ocurre a Alberto Núñez Feijóo, que no ve el momento de residir en la ... Moncloa, y esa premura le lleva a declinar asistencia a actos como el de la conmemoración de los 40 años de entrada de España en la Unión Europea. No quería compartir la celebración con Pedro Sánchez. Es curioso que Feijóo decline acudir a un acto tan importante faltando con ello el respeto al rey, Felipe VI, como máximo representante, a las autoridades que son conscientes de lo que significa pertenecer a esta organización europea y, sobre todo, a la ciudadanía. Curiosamente, hace unos días no le importó acudir a Valencia para abrazar a Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, quien aún no ha dado explicaciones de qué fue lo que hizo durante las seis o siete horas de ausencia mientras se ahogaban más de 200 personas de las que él era el máximo responsable, y lo que es peor, sigue siendo presidente de la Comunidad Valenciana con el beneplácito de Feijóo. Una persona que aspira a presidir el gobierno de España no debe obviar que el pueblo español ha sido uno de los mayores beneficiarios de la entrada en la UE. Alguien que tiene ese empeño desde que le nombraron líder de los populares no debe olvidar que, desde la entrada en la UE, los españoles fuimos más libres, iguales y mucho más prósperos con todas las infraestructuras que se hicieron posible y de las que se benefician los ciudadanos.

