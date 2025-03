El copiloto

Comenta Compartir

Hace unos días el presidente de la Comunidad Valenciana aceptó el chantaje de Vox para aprobar los presupuestos, como si con eso se salvará de ... la dejación de funciones que quedó clara el 29 de octubre de 2024. Ese aciago día en el que, mientras más de doscientas personas se ahogaban y miles de ellas pedían ayuda a gritos, este señor ni estaba ni se le esperaba, porque asuntos más importantes le tenían ocupado. El máximo responsable de la comunidad, que ha mentido hasta la saciedad, que no ha tenido la decencia de dar explicaciones, ni la humildad de pedir perdón a los familiares que sufren el duelo y que han perdido todo, que no ha tenido el valor de aparecer en la fiesta mayor de Valencia, salvo la última noche y anochecido para que los ciudadanos no le llamasen lo que es, un cobarde y un señor con cara de cemento armado, que debía haber dimitido la misma noche de la tragedia. El caso de Mazón va más allá de lo que se ha visto en la historia de la democracia y lo peor, es que Alberto Núñez Feijóo, consciente de que el presidente de la Comunidad Valenciana se ha convertido, no ya en un cadáver político, sino en un simple copiloto de la extrema derecha, mira para otro lado sin importarle los sentimientos de los valencianos. Señor Feijóo, que su compañero Mazón haya aprobado un presupuesto y usted le haya dado el visto bueno no le resta importancia a la gravedad de lo sucedido.

