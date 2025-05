Condiciones indignas en los autobuses

Comenta Compartir

Por diversos motivos, entre ellos para contribuir a agilizar el tráfico en una ciudad donde el parque automovilístico ha aumentado a dos coches o tres ... por familia, la ausencia de aparcamientos, la anarquía existente en las avenidas y calles de Badajoz con coches aparcados en doble fila, en ocasiones, más de lo permitido por la normativa de tráfico, los socavones del asfalto que afectan seriamente a nuestros neumáticos, el precio de los aparcamientos de la ciudad y algunas razones más que podría añadir a estas, he optado por el autobús para los desplazamientos en estos últimos días. Independientemente de que considere que el autobús es un medio de transporte asequible, que llega a casi todas las zonas de la ciudad de Badajoz y de que no tienes que preocuparte por buscar un hueco donde dejar el coche, me he encontrado con unos autobuses con una suciedad extrema, con los cristales tan opacos que parecen blindados, incluso en alguno de ellos las telas de arañas hacen su agosto como consecuencia de la suciedad que acumulan. La ausencia de limpieza e higiene existente en estos medios de locomoción es indigna para los centenares de personas que utilizan a diario este medio para desplazarse. No hay duda de que hemos borrado de nuestro imaginario que hace apenas cinco años vivimos una pandemia que acabó con la vida de muchas personas y que ha dejado a otras con secuelas de por vida. Señor alcalde de Badajoz, Tubasa también se lleva una buena partida de los presupuestos que pagamos todos los ciudadanos, preocúpese de que tengan la flota en condiciones dignas de subirse a ellos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión