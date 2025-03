Comenta Compartir

Hace años que soy habitual de las cartas al director o directora del diario HOY, pero lo ocurrido con la última DANA que afectó a ... varias provincias me ha hecho reflexionar sobre la cantidad de indeseables que han aprovechado la desgracia de más de los doscientos muertos, desaparecidos, personas que han perdido casas, negocios u otros recursos para lanzar bulos de lo más funestos e inciertos que ha visto la historia del periodismo. Puedo entender que esos «medios de comunicación» 'online' que han nacido de la nada saquen a la luz noticias infundadas y sin contrastar y que arrojen bilis escritas o locutadas, pero que periódicos de tirada nacional que llevan años en los kioscos y librerías de las ciudades se permitan el lujo de no decir la verdad, de no cumplir los códigos deontológicos del periodismo me parece una barbaridad. Y a eso hay que añadir que algunos de ellos, en su objetivo de cumplir con el guion de derrocar a un gobierno legítimo, no sacase en sus portadas la gravedad de lo ocurrido y diesen prioridad al caso de Begoña Gómez me ha producido pavor y vergüenza de vivir en un país donde los rumores y líbelos están tomando un protagonismo insospechado y, para ser justa, no sólo hay que poner el acento en los medios de comunicación, sino en los jueces que dan credibilidad al sindicato como ¿Manos Limpias? u otros de similares características con base en recortes de periódicos y mensajes infundados. Es denigrante.

