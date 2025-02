Adiós a un hermano con titulo de cuñado

Comenta Compartir

Hace unos días despedí a un hermano con título de cuñado. No siempre sientes o te da más quien está obligado por la llamada de ... la sangre. Esto me ha ocurrido a mí con la persona a la que no he tenido más remedio que decir adiós para siempre. La maldita enfermedad que te hace olvidar hasta el nombre de las personas que más quieres lo ha mantenido alejado de la realidad durante varios años; pero esos hijos a los que no nombraba porque de su mente se le habían borrado sus nombres y a los que, desde hacía ocho años también perdieron a su madre, lo han cuidado como oro en paño. El esmero, el amor, el mimo y la voluntad diaria para sobrellevar a un enfermo de esas características son dignos de un homenaje y ese es el que desde estas líneas quiero hacerles a María del Mar y a José Antonio, dignos hijos de un padre que, de haber sido consciente, se hubiese sentido orgulloso. Y a esto quiero sumar el agradecimiento a todo el personal de Virgen de la Soledad que, en tan solo dos meses en los que ya no era posible cuidarlo en casa, no han escatimado en cuidados, en cariño y en todo lo necesario para que esa fase final en la que necesitas cuidados extremos no los hayan escatimado, lo que ha supuesto un consuelo y un alivio para sus hijos. Muchas gracias a todo el personal de esa residencia, y en especial a sor Lidia, que al conocerla percibes que en el mundo hay personas especiales, que nacen para hacer la vida más fácil a otros y para pensar que cuando llegue la hora de tu muerte te gustaría que fuera ella la que te ayudara a irte. Eterno agradecimiento sor Lidia por lo que ha hecho por mi hermano con titulo de cuñado y por mis sobrinos María del Mar y José Antonio.

Cartas a la directora