A Antonia Márquez Anguita

Estimada señora Antonia Márquez Anguita: he leído su carta, publicada en nuestro periódico HOY el día 4 de diciembre, a la que tengo que hacer ... algunas puntualizaciones. Como votante de esa derecha a la que usted califica de cobarde, que no me gusta nada, puesto que deriva del francés «couard», rancia, arcaica y nostálgica (ignoro de qué), ¡ah, vaya, de la dictadura! Pero doña Antonia, que la dictadura desapareció hace nada menos que 46 años y hoy gozamos de una democracia plena. No voy a entrar en su juego y, por supuesto, no voy a insultarla a usted, que merece todos mis respetos, ni a su postura política. Solo hacerle algunas puntualizaciones: ni la derecha ni la izquierda pueden echarse nada en cara en temas de corrupción. Si algunos de sus integrantes han hecho las cosas mal y han robado a manos llenas, lo más problable es que sus partidos, las siglas que representan, estaban ajenos a estos hechos. Pero, para refrescarnos un poco la memoria, sí quiero recordarle que la comunidad más corrupta de toda España, donde el PSOE (mi antiguo partido) tenía su cortijjo y en el que gobernó, de forma ininterrumpida, desde 1978 hasta 2019, 41 años –¡qué barbaridad!— es la comunidad más corrupta de toda España, nada menos que con 140 casos, entre abiertos y cerrados, doblando casi en cifras a la segunda, que es la de Madrid, con 80 casos.

Por favor, doña Antonia, a la que no tengo el gusto de conocer, antes tacharnos a todos los votantes de la derecha de poco menos que de ignorantes y cobardes medite bien sus palabras, pues a algunos nos pueden cambiar el sabor del dulce turrón por las plantas de la familia de las brassicaceae. Por favor, doña Antonia, sea feliz, si lo desea, o no, según lo prefiera. Y sonría, aunque solo sea en estas fechas de la Navidad.

Cartas a la directora