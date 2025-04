Feliz verano, Universidad de Mayores

Comenta Compartir

El curso 2023/2024 para los alumnos de la Universidad de Mayores de la UEx ha pasado a la misma velocidad que lo hizo aquella ... bola de fuego azul que se precipitó en nuestro cielo, cruzando tan rápida la Península Ibérica, que apenas unos cuantos afortunados pudieron disfrutarla. Pero pronto tendremos nuevas oportunidades de contemplar espectaculares fenómenos como las perseidas. Llegarán también los plenilunios veraniegos, fenómeno que ocurre cuando nuestro planeta se encuentra alineado entre el sol y la luna, satélite que probablemente haya derramado más tinta entre los poetas y escritores; también venerado en otras latitudes. Tal vez por ello se apellidan con adjetivos tan hermosos como Luna de las Flores, Luna Rosa, Luna de Fresa, incluso hay una Luna de la Cosecha. Evocadores nombres que nos llegan de la sabiduría popular. Naturalmente esto es muy subjetivo al ir relacionado con el cambio de estaciones y hemisferios donde se han manifestado. Pero ateniéndonos a los movimientos sociales que ocurren en estas fechas, también podrían ser las Lunas de Fiestas por encontrarse presente en la mayoría de ellas. Pongamos nuestra próxima fiesta de San Juan, momento en los que no falta. Dirán que a qué viene esta introducción. Pues lo hago para aprender algo más en la vida. Para no perder oportunidades de seguir con una actividad diaria que me mantiene con la ilusión de hacer mío ese dicho de que «nunca te acostarás sin aprender algo nuevo». Al menos esto me ha quedado claro. Lo que cruzó nuestro cielo no era un meteorito. Era una bola de fuego. Pediré para el próximo curso de la Universidad de Mayores que nos introduzcan la asignatura de astrología. ¡Hay tanto que aprender! Mientras se va dando fin a los cursos académicos, los colegios se llenan de festejos, los restaurantes de comidas despedidas y los estudiantes acelerando los últimos exámenes para un largo verano de viajes y verbenas. Esto es también lo que nos ocurre en la Universidad de Mayores. Tan corto se nos hace el curso, que estamos deseando la llegada de octubre para retomar las clases, y como los pequeños que se encuentran en el colegio con los compañeros, nosotros también formamos algarabía en nuestros reencuentros. Mientras que llega ese momento, desear a los profesores, delegados, personal administrativo y a los más de tres mil alumnos de la Universidad de Mayores de Extremadura un felicísimos verano. Lo mejor será volver a vernos.

Cartas a la directora