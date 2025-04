Comenta Compartir

Hace unos días muy temprano salí a pasear por el parque del Guadiana en Badajoz. Ver salir el sol es un ejercicio muy gratificante. Por ... este lugar suele hacerlo mucha gente a cualquier hora del día para hacer running. En las inmediaciones, por si te tienes que desplazar, hay parking, tanto para coches como para roulottes. Cafeterías con vending de algún tentempié para las familias que pasean con sus hijos, ciclistas que a veces creen estar haciendo rally e incluso muchos mayores que aprovechan el tiempo para tomar el sun en tan hermosos bancos, contemplando la histórica Alcazaba, aunque no puedan aguantar mucho tiempo sentados por la falta de respaldos y tengan que reanudar su lento walking antes de lo previsto. La última novedad en el mobiliario ha sido la instalación de toilettes para desagüe de los que pasean por tan precioso lugar. Allí me encontré con mi amiga Lola vestida con unos leggins que le daba un especial glamour. Llevaba este nuevo look porque se había apuntado con otras amigas para hacer footing. Me contaba que después irían a tomar un lunch en un restaurant con self-service donde se podía comer pizza, sushi, sandwich, todo muy light, además que disfrutarían del showroom de una new fragance, que una celebrity iba a presentar con regalo de un pack para cuando se fueran de viaje.

Como hacía buen tiempo, me senté en uno de los embarcaderos para meditar la conversación con mi amiga viendo el agua correr y escuchar los pájaros cantar. Mi sorpresa fue cuando me enteré de que eso que yo estaba haciendo lo llaman los suecos madrugar a lo gökotta (canto del cuco), y que lo hacen con el único fin de relacionar la naturaleza con filosofía de vida disfrutando del tiempo libre, muy adecuado para equilibrar el trabajo y la vida personal. Espero que tan extraño «palabro» no se implante en nuestro lenguaje habitual, como tantos otros extranjerismos de los que ya nos resulta imposible desprendernos, pero sí lo recojo como método para tener mayor calidad de vida.

Cartas al director