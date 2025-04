Estanterías vacías

Comenta Compartir

Escuchar noticias, música, la risa de un bebé, las olas, todo un compendio de actitudes reservadas para aquellos que quieren disfrutar de la vida, a ... veces con un libro entre las manos. Dicen que la música reduce el estrés y mejora la motricidad, que la risa aumenta los niveles de serotonina y dopamina regulando el estado de ánimo, mirar las olas promueve la claridad mental y la concentración del pensamiento creativo. La lectura gratificante desarrolla actividades, estimula la memoria, mejora habilidades, acrecienta los deseos de viajar, aprender e imaginar. Miguel de Cervantes pone en boca del Quijote que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Del libro cerrado –se dice– que es un amigo que espera y cuando alguien es un libro abierto es que es una persona transparente. Pues han debido ser ciegos, sordos e ignorantes aquellos que con tan poco miramiento, ni cortos ni perezosos, han decidido hacer depósito de un gran baúl de sabiduría en un contenedor de basura en la calle Encarnación de Badajoz. Con sorpresa leo que no es un hecho aislado, y al acudir a noticias similares indican que en caso de no querer los libros hay que acudir al contenedor azul para reciclarlos como papel. Qué imaginación, con la cantidad de países que hay donde los necesitan. La indignación que me ha producido la noticia, sentimiento que también lo da el conocimiento a través de la lectura, ha mermado mi capacidad de comprensión para los autores de tal fechoría. En ello no dejo de pensar la cantidad de historias, vivencias y emociones deben haber vertido en esos libros aquellos que los han escrito y que desaparecerán para siempre. En la magnífica Plaza Bebel de Berlín, antes Operplatz, el 10 de mayo de 1933, montañas de libros fueron quemados y como recuerdo para que sirva de ejemplo, se puede ver a través de un cristal una estantería vacía. Qué gran beneficio haríamos a la sociedad si la noticia publicada de los libros tirados en contenedores hiciera reflexionar cómo sería la vida sin ellos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director