A la Consejería de Educación

La reducción de plazas en los colegios de Badajoz trae de cabeza a las familias con niños en edad de escolarizar (3 años). Se quedan ... sin plaza las solicitudes hechas en colegios por no haber ningún centro educativo en su zona de residencia, por cercanía al trabajo e incluso con hermanos dentro. Con esta actitud la Consejería de Educación no solamente pone trabas al derecho a la familia a elegir colegio para sus hijos, a la conciliación familiar y también obstáculos para que estos matrimonios jóvenes puedan desear el aumento de su prole, cuando no te permiten que el colegio elegido por cercanía al trabajo (con el agravante de no tener en tu zona ningún colegio a menos de tres kilómetros de la vivienda habitual), no siendo admitidas solicitudes tan en su derecho. Fácil solución. Aumenten plazas para todos los colegios que han solicitado, pero sin discriminación. Igualdad para todos los niños de Badajoz, para los del Cerro Gordo y para los de cualquier zona. Es el derecho del niño y de los padres. Pongan voluntad en la Consejería de Educación. Si la vara de medir es flexible para unos niños no la pongan rígida para otros.

Cartas al director