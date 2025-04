Buen camino, Joaquín

Comenta Compartir

Toda persona día a día labra su propia evolución, unas veces aprendidas de la vida y otras estudiadas. Con este conocimiento, he de tirar de ... mi experiencia personal para formarme una urgente idea de que todo tiene un por qué, todo es para algo y todo tiene un fin. Es lo que tiene una larga vida. Como decía mi querido amigo Joaquín Luján Villalba, gran fuente de sabiduría, que nos ha dejado para recorrer su último camino el pasado 20 de junio: «De todo lo que me cuenten yo ya he tenido la experiencia». Cuánta razón tenía mi querido amigo, cuánta sabiduría se ha llevado con él y cuánta cultura nos pudo transmitir en aquellas largas caminatas, ensanchando nuestro conocimiento patrimonial. Todos los miércoles, puntuales a nuestra cita para caminar, nada importaba un cielo fosco o soleado, siempre alegre y deseoso de complacer. Nos modeló con su ejemplo mediante sus dilatadas vivencias en caminos recorridos, tan especialmente para él los doce que disfrutó del Camino de Santiago, solamente acompañado por su mochila, sus sandalias y cayado, aprovechando la soledad para hacer amigos o para socorrer a personas que iban solas, o su recorrido del río Guadiana del que estaba tan orgulloso, qué gran amor le tenía a ese río. Lo hizo desde el nacimiento a su desembocadura, 818 kilómetros, algo que no era conocido, o al menos demostrado hasta ese momento.

Siempre deseoso de enseñarnos, nos acercaba al mojón que indicaba por donde pasaba la Cañada Real, o acelerar el paso para alcanzar a aquel pastor con sus ovejas para preguntarle qué camino recorría y si necesitaba algo; aquellas hierbas aromáticas o medicinales por las que habíamos pasado sin ver o la observación de no cruzar por lugares que no estuvieran marcados para no transformar el entorno. Qué gran ejemplo de vida nos ha dejado Joaquín Luján Villalba, amigo de sus amigos, amigo también de sus enemigos. Mi querido Joaquín se lleva en la mochila por esos caminos de Dios que estará recorriendo, un cargamento de cariño de cuantos anduvimos a su lado por tierras de España y Portugal. En el primer mes de su fallecimiento, este es mi sentido homenaje a uno de los mejores amigos con los que la vida me ha premiado, dándome la ocasión de poder compartir muchas horas de caminos y charlas. D.E.P. amigo Joaquín.

