Lo que me voy a ahorrar

Al marido de mi amiga Lola no le gustaba ir de compras. Ella le insistía para que le acompañara diciéndole que era divertido y necesario. ... Un día lo consiguió y le llevó a un conocido centro comercial. Nada más cruzar las puertas de entrada, el hombre, muy digno, se paró, echó un ligero vistazo a su entorno y le dijo a su mujer que allí había muchas cosas que él no necesitaba y se marchó. Yo tengo un teléfono móvil como todo el mundo, pero mis hijos dicen que eso no es un móvil, que es un smartphone, o sea, un teléfono inteligente, porque con él no necesito reloj, pagar la compra, hacer bizum, tomar notas, escribir cartas, leer libros de recetas, hacer fotos a mis nietos, estudiar mapas para no perderme, medir distancias cuando salgo a pasear, hablar inglés sin tener que estudiar los verbos irregulares, ver películas en el autobús, escuchar mi música preferida, vigilar mi casa etc., además de hablar con cualquier parte del mundo. En esta meditación me acordé de que el marido de mi amiga tenía toda la razón y me pregunté ¿entonces para qué quiero la libreta y el bolígrafo, el carro de la compra, el reloj, la cámara de fotos, la guía Michelin, el podómetro, el curso de inglés, la TV, el tocadiscos, los libros de Arguiñano, la radio y a la vecina de al lado para que vigile mi casa cuando salgo de vacaciones? La verdad es que es un considerable ahorro, pero como no se puede tirar todo lo que ahora me sobra, voy a necesitar un trastero para almacenar aquello que me está sobrando en casa. No es cuestión de quedarse sin nada, no sea que un apagón mundial provoque una caída de internet y tengamos que volver a tiempos primitivos. De algo nos servirá lo guardado. De momento voy a aprovecharme de las facilidades que me brinda mi smartphone y le pediré que me redacte una nueva carta para el periódico y así ya no tendré tampoco que pensar, ya que me lo da todo hecho.

Cartas a la directora