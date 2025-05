Paseo de San Francisco, lugar de reunión

Al paseo de San Francisco se puede acceder por cualquiera de sus esquinas, recorrer y dejarte seducir por cualquiera de sus rincones, en ferias, reuniones, ... Navidad o cualquier otro evento. Mi acceso preferido es al que se llega paseando por la avenida de Huelva. A la izquierda, échale un vistazo al edificio de Correos de principios del siglo XX, tal vez con la monotonía diaria no te hayas fijado bien y bajo sus atractivos juegos cromáticos de molduras, granito y ladrillo visto, te preguntes por qué tapa el escudo de España una lámina metálica con el anagrama de la empresa Correos. A la derecha y de la misma época el bonito colegio General Navarro, ilustre militar muerto en Paracuellos.

El Paseo de San Francisco es un foro para disfrutar con los amigos, si es que no quieres pasear solo, o entretenerte contemplando los mosaicos que celebran el descubrimiento de América, que homenajea a los heroicos extremeños que lo hicieron posible. Sí, ya sé que América estaba descubierta porque estaba allí, pero Castilla y el resto de Europa no sabía de su existencia y esta plaza proclama con orgullo semejante gesta extremeña. Menos mal que a ningún político le ha dado por cubrir también los mosaicos como hicieron con el escudo de España. A San Francisco a finales del siglo pasado se iba a dar vueltas, lo hacías siempre en el mismo sentido y si después de un rato no habías visto a quien querías, debías girar en sentido contrario para encontrarlo de frente. Después vendrían las pipas, el bocadillo de calamares y posibles horas de conversación a cielo abierto barajando futuros más o menos inmediatos.

Así eran los días de fiesta en los años 70. Hace una eternidad, cuando ninguno de los asuntos expuestos en principio nos preocupaba. Allí estaba el escudo de España (hoy cubierto), los mosaicos y el colegio General Navarro. Lo que fue había sido cosa de nuestros padres, de nuestros abuelos y ellos nos libraron porque había sido su problema y no querían dejárnoslo a nosotros. Ya tarde, no mucho, abandonábamos San Francisco por cualquiera de sus esquinas. Volvíamos a casa solas o acompañadas, pero serenas y con la ropa puesta, a pesar de que tenías que hacerlo colgando candiles por las aceras.