Ande yo caliente...

La primavera vuelve locos a los alérgicos en su lucha por dominar la rinitis y los más variados síntomas que proliferan a causa de los ... pólenes que se mueve en el ambiente. Tampoco nos quedamos atrás los que con estos significativos cambios hemos aterrizado en los 60-70 y no queremos reconocer que el cuerpo ya no aguanta el paso del tiempo. Sigue aumentando de volumen la carpeta de documentos donde guardamos nuestros detallados achaques a los que no creíamos poder llegar. Vamos, que no nos iban a tocar nunca. Así que ya es normal que en el ascensor, en la panadería, en los saludos callejeros o en las conversaciones con amigos, recurramos a los dolores que traen los cambios meteorológicos, sin querer en ningún momento reconocer que con treinta años menos nada parecido tenía la menor importancia.

Lamentablemente, en estos últimos tiempos, los desórdenes climatológicos han quedado minimizados dando paso a otro tipo de turbulencias: las políticas. En el plano nacional tenemos la pasión de catalanes con la que nos levantamos y la geopolítica exterior, poniéndonos los vellos de punta, a la hora de dormir. Mentira parece que después de estos setenta años de estabilidad vivida, estemos pendientes a ver quién desbarata tan alborotada dana que perturba nuestra convivencia. Pues aquí seguimos los de a pie, angustiados, tristes y resignados, conformándonos, sin mover un dedo, a la espera de que sea el tiempo y la razón quien amaine tanta incongruencia. Y como lo escrito perdura, me viene a la memoria esta conocida sátira de Luis de Góngora, que ha llegado hasta nosotros desde el siglo XVII –parece escrito ayer– al que no le importaban los convencionalismo sociales cuando escribió «Traten otros del gobierno/ del mundo y sus monarquías/ mientras gobiernan mis días/ mantequillas y pan tierno».

Cartas a la directora