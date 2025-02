Vox al debate en Extremadura

Comenta Compartir

He mirado en Youtube las propuestas de Vox y me salió el encuentro recientísimo de Vox con los suyos en un programa que llamaron 'Decide lo que importa' en un salón enorme abarrotado. Me tomé tiempo para escuchar a Abascal, Ortega Lara y al de ... piel oscura, Garrigues, jefe de Vox por Cataluña. No cabe duda: es falso llamarles «negacionistas» de la violencia contra las mujeres, pues las incluyen como víctimas de violencia en el hogar y no solo a ellas. He sacado la conclusión de que hablar de violencia machista es sectario: efectivamente, hay mujeres –demasiadas– que sufren violencia en el hogar; pero no solo ellas; también se da el caso de niños y ancianos maltratados, y quienes sufren injusticias en el ámbito laboral... Con menos frecuencia –pero también– saltan a los medios de comunicación casos de violencia contra hombres a manos de sus mujeres. Si cuando una mujer paga con su vida la brutalidad de un compañero o marido se convocan manifestaciones de repulsa, ¿por qué se guarda silencio cuando la víctima es el marido o compañero? Una conocida mía, exfeminista, me decía: es mentira que las víctimas sean solo mujeres, en bailes latinos he conocido a muchos hombres que sufren porque son o han sido víctimas en su hogar. A mí me parece bien que se castigue toda violencia, que todos seamos iguales ante la ley. La calumnia hace mal a quien la sufre y a quien la realiza o induce a ella. También es cierto, cuando hablan de banderas, que la del arco iris no representa a todos. Asímismo, me he fijado en la defensa que hace Vox de la vida humana. Llevan razón, porque el aborto es un crimen abominable, y no solo los de Vox deben rechazar «la muerte violenta de un ser humano inocente» que es el aborto. Todos debemos apreciar el don de la vida. Es lamentable el 'invierno demográfico' que padecemos y la degradación moral que supone defender la cultura de la muerte.

Cartas a la directora