Antivacunas Djokovic

La pretensión de Novak Djokovic de entrar en Australia y jugar su Abierto de tenis sin certificar su vacunación ni aportar una exención médica válida ... ha alentado despropósitos inadmisibles en tiempos de pandemia, tanto por la insistencia del número uno del mundo en sortear o vencer las normas australianas frente a la covid como por las llamadas a la movilización de los serbios y el conflicto diplomático generado por sus familiares y el gobierno de Serbia. Quizás los antivacunas cuenten ya con un deportista de élite al que emular en su obstinación contra la salud pública. Pero ni el éxito ni la fama personal de nadie pueden pesar más que el interés común de todos los seres humanos. Los deportistas de élite no tienen deber alguno de comportarse de manera ejemplar hacia el resto de los mortales. Solo tienen la obligación de cumplir con las normas establecidas sin pretender privilegio alguno por la admiración que susciten sus hazañas. Otro de los grandes del tenis, el español Rafael Nadal, no quiso ser ejemplar ayer, solo un ciudadano consecuente el recordar que «el mundo ha sufrido ya bastante como para no seguir las reglas».

