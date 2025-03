La Fundación del Español Urgente es, para quien no tenga ganas de acudir a la Wikipedia, una institución sin ánimo de lucro promovida por la ... Real Academia Española y la Agencia Efe, que tiene como loable propósito fomentar el uso correcto del idioma en medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales. Y pese a que lleva tres lustros realizando sesudas recomendaciones lingüísticas y respondiendo a decenas de consultas diarias, lo cierto es que por estas fechas únicamente trasciende un catálogo en el que incluye los términos más relevantes del año. La verdad es que la lista tiene su miga y condensa desde su creación casi una década de la historia de nuestro país: desde escrache a selfi, pasando por refugiado, populismo, aporofobia, microplástico, emoji, confinamiento y vacuna, en 2021.

No estoy de acuerdo con la palabra elegida. Ha sido vacuna como podría haber sido Filomena, Ceuta, Suez, Ayuso, Messi, Merkel, Alburquerque, Atrio, Ciudadanos, Don Benito-Villanueva, talibán o volcán, pero desde que el Día de Reyes asistimos en directo al asalto del Capitolio de los EE UU por una horda de energúmenos, liderada por un señor pintado como una puerta y tocado con cuernos de bisonte, yo ya me barruntaba que se nos venían por delante unos mesecitos complicados. Porque en efecto, hemos terminado el año rodeados de conspiranoicos y antivacunas. Y puedo decir con soltura que si bien aún no he visto atacar naves en llamas más allá de Orión, ni rayos-C brillando en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser, conozco a alguno que luce además con orgullo los títulos de terraplanista, luciferino y vegano.

Esto del negacionismo no es nuevo, ni lo ha inventado Miguel Bosé. Hay quien sostiene que a Prim lo mató la coz de un burro y de antiguo es sabido que los vericuetos del entendimiento son tan inescrutables como los designios divinos. Tan malo es decir que sí a todo como cerrarse en banda a la evidencia de la realidad: que si Elvis no ha muerto, que si Armstrong no pisó la luna, que si las pirámides las construyeron los extraterrestres. Y aunque hay teorías psicológicas que explican estos procesos mentales y desde Voltaire todo discurso es respetable mientras no se demuestre lo contrario, digo yo que siempre será más dañino arrejuntarse con un antivacunas que con un pastafari.

Los primeros han proliferado como setas y son todos unos cansinos. Quién más o quien menos tiene un cuñado que está orgulloso de sus ideas estrafalarias y hace proselitismo y te sigue al baño con una cucharilla para pegártela al brazo y demostrarte que estás imantado, porque te inocularon un microchip, y te enseña vídeos de científicos con apellidos impronunciables que dicen que eres transgénico, como los tomates, porque hay una conspiración mundial para modificarte el ARN y que, cual Farinelli castrado, no puedas reproducirte más. Así que definitivamente y aunque solo sea por las veces que he mentado a la madre de Voltaire, para mí la palabra más relevante del año ha sido antivacunas.