No había escuchado gritar «¡Isabel, Isabel, Isabel!» con tanto espíritu fan desde los conciertos de Isabel Pantoja. La Isabel de ayer era Díaz Ayuso. Y los gritos, los de miles de personas en la puerta de Génova. Si Casado pensaba que envainándosela iba a evitar la concentración se equivocó. Se equivocó la gaviota. Se equivocó el charrán. Se equivocó el gañán («Isabel y un gañán de Murcia», leí en Twitter).

Una concentración de antisistemas del aparato del PP (de los aparatos Casado/Egea). Una reunión festiva. Si una decía «Casado, al paredón», alguien le replicaba: «Eso no, a su casa o a donde quiera». Pero luego en la tele sale gente que da miedo. Había personas de todas las edades. Con niños. Con perros. Con teléfonos. «Pepita, que le mande fotos», decía una señora a otra. Muchos carteles. «Con Ayuso ganamos, con Casado la cagamos». «FraCasado, vete ya». «Isabel, gracias por las mascarillas». Y gritos: «Casado, vendido, fuera del partido». «Sal al balcón para la dimisión». También se le pedía a Teodoro. «Ayuso, torera, España por montera». Se vendían banderas, pero ya se llevaban de casa. Un par de señores con gaita y tambor amenizaba la protesta. Eran de Zamora y de Sanabria. «Que no toquen más a Isabel», decían.

Según Pablo Echenique, fue «una manifestación a favor de la corrupción». No es que no entienda nada, es pose. Lo increíble es que ni Casado ni Egea entiendan nada. Se pedía la cabeza de Casado. Egea no les sirve como poli malo. Como contención. Dijo Abascal ayer a Ramón Gorriarán que en Vox tienen miedo a faltar al respeto a sus electores. Ni Casado ni Egea han pensado en eso con la que han montado. Que parecen el torpe de Peter Sellers al principio 'El guateque'.