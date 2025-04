Antisistema

Comenta Compartir

En estos momentos siento una solidaridad muy profunda con Alberto Casero, el diputado del PP que votó a favor de la reforma laboral. Dice don Alberto que el sistema le jugó una mala pasada y que él apretó el botón del no, pero la maquinita le cambió el voto. Yo le creo porque a veces a mí el ordenador también se me rebela, pone acentos que no existen, confunde las ges y las jotas y hasta me escamotea las haches con evidente mala leche. Cuando empecé a trabajar en el periódico, una compañera veterana me aseguró que a ella la impresora le cambiaba los titulares y ahora veo que tenía razón. Me too, Casero. No estás solo, hermano.

Por otro lado, he llegado a la conclusión de que don Alberto podría sufrir el Síndrome del Dedo Gordo. Los fulanos de Silicon Valley hacen los ordenadores cada vez más pequeños y con las teclas demasiado juntas. Se ve que tienen manos de cupletista y que nunca en su vida han cogido un azadón para labrar tomates. Tengo yo en el pueblo amigos con unos dedos que parecen los tubos de un gasoducto y así pasa lo que pasa: uno quiere pulsar sí, pero a la vez, irremediablemente, pulsa no, asterisco, ocho letras y puntos suspensivos, todo junto. Si ese ha sido el caso, sea usted comprensiva, doña Meritxell, y no añada sufrimiento a una enfermedad tan incapacitante.

Pero lo que me hace sentir una mayor pena por Casero es que me imagino a estas horas a los técnicos informáticos del Congreso revisándole el sistema mientras lo miran con sospecha y desconfianza, intercambiando entre ellos sonrisillas de superioridad antes de pronunciar esa frase terrible y feroz, esa sentencia lapidaria que le deja a uno definitivamente desarmado:

– Apaga y enciende.

