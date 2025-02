Ha coincidido el presidente chileno Boric negándose a recibir las credenciales del embajador de Israel con el segundo capítulo de 'The Good Fight'. Defendían a una cantante que había suspendido su actuación en Tel Aviv al enterarse por TikTok del asunto palestino. Lo de Boric ... no es más profundo, es ese antisemitismo cuqui de la izquierda.

La excusa ha sido la muerte de un adolescente palestino en una operación del ejército israelí en Yenín, al norte de Cisjordania. Teniendo en cuenta las constituciones que son capaces de hacer, tampoco sorprenden sus caprichos en política internacional.

Durante la campaña, Boric calificó a Israel como «un estado genocida y asesino». El tic (sin Tok) antisemita, o antisraelí, de ciertos políticos resulta ridículo mientras no traten igual a otros países que no tienen precisamente como una patena el asunto de los derechos humanos. No sé, Cuba, China… Pero, vaya, la única democracia de la zona es el demonio.