Antisemita y botarate

Del 'Black Lives Matter' hemos pasado a defender a los judíos. Entre una y otra cosa, Kanye West (o Ye) se puso una camiseta donde ... decía que las vidas de los blancos importaban. A esa provocación siguieron más. Bueno, también las hubo antes. Pero las que importan ahora, las menos toleradas en EE UU, las que van contra los judíos. De hecho, se vanagloriaba de poder ser antisemita y de que no pasara nada. Racista y antisemita. Porque se puede ser negro y ser racista. Como se puede ser gitano y ser racista. Mis favoritos de siempre son esos gitanos a los que echaron de una casa en Murcia y salieron en la tele diciendo: «Ni que fuéramos negros».

Kanye es negro, rico y un poco botarate. Ha estirado tanto la gracieta antijudía que la cuerda se ha roto. Que si los judíos dominan los medios de comunicación, que si son dueños del voto negro, que los negros de la NBA o los artistas tienen siempre un mánager judío. O que hacen películas para una plataforma judía como Disney. Yeezy, su marca en Adidas, vende entre 1.000 y 1.500 millones de euros. Pero Adidas ha dicho hasta aquí. Porque Ye no es Donald Trump diciendo que podría disparar gente en la Quinta Avenida y no perdería votos. Y claro que estos movimientos de cancelación las empresas no los hacen por virtud, los hacen por negocio. No por temor de Dios, por temor de los clientes.

Lo más curioso es que personas como Susan Sarandon o Michelle Pfeiffer se hayan significado (fíjate qué valientes las tías). «Apoyo a mis amigos judíos y al pueblo judío», dice Sarandon en Instagram. Pfeiffer: «Con la comunidad judía, contra el antisemitismo». Como si Kanye West fuera una amenaza para los judíos. La noche de los cristales rotos, no te digo.