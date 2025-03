Nuestro «gobierno protector» ha decidido bajar de 7 puntos a 5 la nota para optar a una beca de máster, siempre que no se supere ... el máximo de ingresos de 38.831 euros al año para familias de cuatro miembros. Las becas así dejaran de ser un elemento de discriminación social. Puestos a ello, mejor que bajen la nota todavía más, así podrán acceder los suspensos también a las becas. Pero hay que hacer notar que no se trata de dar becas para bachillerato, lo cual podría justificarse en el hecho de que todos tengan derecho a una educación apropiada, se trata de becas para másteres, que entiendo es una formación universitaria en la que se debería primar la excelencia y el esfuerzo. Esto quizás sea lo coherente para tener las baja calificaciones en el informe Pisa, que es lo que hacemos año tras año.

No sé si esto es en aplicación de la doctrina, filosofía, o lo que sea, de un tal Kintsugi, que es un señor japonés que propone que, puesto que somos imperfectos, para qué aspirar a la perfección. Conformémonos con la imperfección y así no caeremos en los peligros de la imperfección, como el estrés, el sentimiento de fracaso, la frustración, etc., en definitiva la infelicidad. Según esta lo que sea no habríamos salido aún de las cavernas. Es que es muy bonito pontificar cuando se tiene el estómago lleno y otras necesidades cubiertas.

En realidad yo creo, volviendo al tema de las notas de corte, que este gobierno lo que quiere es igualar por abajo para lo cual no se debe premiar la excelencia, el esfuerzo, el trabajo, etc. Quiere, en definitiva, tener ciudadanos de perfil bajo, que son más fácilmente manipulables que los formados e informados.

Si lo que se pretende es dar más acceso a la universidad de los estudiantes pobres, bajar la nota de corte para las becas es dar posibilidades a los estudiantes vagos. Bueno, pues nada, lo dicho, que viva la antiexcelencia.