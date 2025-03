Comenta Compartir

Pese a tomar todas las medidas de seguridad recomendadas y haberme sometido a las tres dosis de vacuna (dos Moderna y una Pfizer) y a ... vivir (casi) como un monje de clausura durante dos años, me he contagiado del temido virus una semana después de ponerme la dosis de refuerzo. Intrigado por el contrasentido de sufrir la infección a pesar de las vacunas y las medias de protección me he preocupado por indagar sobre las grietas por donde se cuela la covid. Parece fuera de toda duda, y yo lo he podido comprobar en primera persona, que los inyectables actúan como cortafuegos contra los efectos más perniciosos, pero en absoluto se puede afirmar que actúen como un blindaje frente al mal. Es decir, vacunados y no vacunados están expuestos a contagiarse. La pregunta es: ¿tienen ambos el mismo riesgo? ¿tiene más riesgo de infección quien no se ha vacunado o quién lo ha hecho? Porque los últimos datos parecen indicar que el virus en su variante ómicron se está extendiendo con mayor intensidad en los países donde el índice de vacunación es más elevado. Por ejemplo España. Actualmente somos uno de los países con mayor índice de vacunación del mundo pero también el cuarto país en contagios detrás de EE UU, Reino Unido, Francia, donde la vacunación también es muy alta.

Según los inmunólogos franceses, el discutido Didier Raoult y el prestigioso infectólogo Robert Sebbag el papel de los anticuerpos facilitantes puede estar siendo clave para esta extensión de la covid-19. Según Raoult, no hay duda de la protección de las vacunas a personas vulnerables pero pone en cuestión su utilidad en la lucha contra la difusión del virus. Es más. Su hipótesis es que la vacuna podría inducir anticuerpos facilitantes que agravarían el riesgo de infección del virus. De hecho el 30% de los infectados se ha producido en el plazo de tres semanas después de su vacunación. El doctor Sebbag sostiene que en inmunología está acreditada la existencia de anticuerpos facilitantes (dengue) que en lugar de proteger facilitan y aumentan la posibilidad de contraer la enfermedad. Ninguno duda de la eficacia de las vacunas contra los contagiados graves, pero ambos admiten que se ha producido una «gran decepción» sobre su eficacia en la transmisión. Una explicación puede ser que las vacunas fueron concebidas para combatir la cepa original, en menor medida, para la británica y mucho menos para la delta y la ómicron. El doctor Fauci, asesor de Biden, dijo que no sería la primera vez en la historia que una vacuna que parecía funcionar inicialmente acabase de hecho agravando la situación. Pero todo es experimental. Así que ahora después de la fallida «inmunidad de grupo» nos animan con la «gripalización» de la covid. Ya.

