Recordaba el otro día lo que había sido en su día 'Sexo en Nueva York' (y sí, claro que 'Las chicas de oro' es mejor) ... y recordaba una de las frases de Samantha Jones (Kim Cattrall, que no está en la nueva versión de la serie). «¿Bares en los que no se puede fumar? ¿Qué será lo siguiente? ¿Bares en los que no se pueda follar?». Los tiempos, que estaban cambiando. Y siguen. Sanidad prevé prohibir fumar en los coches particulares y en las terrazas, entre otras medidas que no nos cabrían en la cabeza hace 40 años. Hace 30 recuerdo que un amigo estaba en la universidad de Berkeley y su mujer fumaba en un parque mientras el niño jugaba. Las otras madres, escandalizadas. Lo de Sanidad es antiamericano, como dirían los estadounidenses cuando pretendieron reducirles la cantidad de agua en las cisternas de los retretes. Como diría Aznar, ¿quién es la DGT para decirme cuánto puedo beber? ¿Coches en los que no se pueda fumar? ¿Qué será lo siguiente?

Opinión HOY