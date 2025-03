Antes de mí, ellos

Comenta Compartir

El pasado domingo, día de visitas por excelencia, fui a casa de una amiga que no veía hacía un tiempo. Lo reconozco, no me entretengo ... con nada, no se buscarme una afición ni soy capaz de encontrar un hábito que ocupe mi escaso tiempo libre. Solo me gusta dedicar el tiempo a personas. Las personas reúnen todas las características que pueden proporcionarte varios objetos a la vez: sus historias son como canciones, como las de los libros más vendidos en lo que va de año; cada una tiene un aroma característico, el mismo que te hace reconocerla sin llegar a verla, cuando abandona un lugar y llegas tú detrás de ella; las personas son maestros de la vida: todos tienen algo que enseñarte si aprendes a escucharles bien.

Pues como os decía, parte de la tarde del domingo la dediqué a reencontrarme con alguien con quien me gusta mucho hablar, siempre le digo que me tiene que dejar apuntar los refranes con los que termina aleatoriamente cualquier tema de conversación que zanjamos. Es una persona intensa, de los suyos y de gran saber estar. Ese domingo, casualmente, tenía otra lección que regalarme. Os parecerá contradictorio, pero la lección me la enseñó en escasos minutos. Tuvo que declinar mi invitación porque una persona a la que cuida, con todo el amor del mundo, estaba delicada de salud. No tienes que preocuparte, le dije. Sus ojos suelen estar pintados de negro y esa tarde estaban muy grises. El estado del maquillaje habló por sí solo. Y ese sentimiento me atravesó el corazón. Confieso que le hice una pregunta: ¿crees que las generaciones de hoy en día cuidarán de sus mayores como tú lo llevas haciendo toda una vida? No titubeó, pero respondió con tristeza. Vivimos en una sociedad en la que las personas mayores dedican toda su vida a cuidar de los suyos: no importa cómo ni dónde, porque solo ellos saben hacer malabares para sacar una casa y una familia adelante. Cuidan de sus hijos hasta que son adolescentes. Vuelven, solos o acompañados, hasta que se convierten en padres y aquellos en abuelos, y es ahí donde nace una fase de esclavitud encubierta. Que nadie se asombre del adjetivo, lo cierto es que los abuelos adoran a sus nietos y les dan la vida, pero más cierto es que se crean unas obligaciones, debidas o indebidas, durante 24 horas al día. Algo que, como adelantaba, me parece perfecto: nada más bonito como el sentimiento de una familia unida, pero ahora bien, ¿en la segunda parte del partido se mantienen los jugadores a la inversa? Llega un momento en que los abuelos dejan de ser «útiles» y en muchos casos, por desgracia, vemos que no se les emplea todo el tiempo que ellos sí dedicaron a los suyos. Y al hilo de ello, mi amiga, la de los ojos tristes, me dijo el domingo: «¿Me harías el favor de dedicar tu artículo de esta semana al cuidado de nuestros mayores?». Yo tampoco dudé en contestarle. A mi repuesta respondió una lágrima y una única reflexión: no es justo que apartemos a nuestros mayores en la esquina del salón, que les respondamos de la forma que no se debe y que nos incordien sus cuidados. Cuando una generación da su vida por otros, lo mínimo es que reciban una pequeña parte de esos cuidados. Debemos respetarlos, cuidarlos y mimarlos con mucho cariño hasta su partida, porque esa fue la mayor lección que nos dieron desde pequeños: antes de mi, ellos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY