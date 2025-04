Ante el suicidio: dolor impotencia, amor y cuidado

Hace unos días me levanté para salir a andar y respirar aire limpio de amanecer junto al Guadiana envuelto en cielo azul, reflejo de luz ... solar en sus aguas, lleno de paz y armonía. Pero me vino a la memoria el quehacer de ese día y las actividades que tenía que organizar y celebrar y se me empañó el corazón al pensar en la hora del mediodía, tenía que celebrar las exequias de una persona que decidió acabar con su existencia. Me dijeron que era joven, iba pensando en que me acercaría y estaría con la familia para situarme y poder celebrar desde su momento y sus circunstancias. Pensaba en posibles claves para la predicación que puedan ser de Evangelio y de luz en ese momento de dolor inmenso. Sentía el contraste de la luz, la armonía, a la vez, que la ruptura, la muerte, el dolor. Los contrastes de la vida misma.

En los últimos días hemos estado hablando en nuestro centro de escucha sobre el suicidio. Son diez personas las que diariamente acaban con su existencia voluntariamente en España, más de 3.500 al año, una de las mayores causas de mortalidad, más que los accidentes de tráfico. Muchos de ellos jóvenes. De la noticia al hecho va mucho trecho, así lo sentí cuando me acerqué al tanatorio y me encontré por primera vez con los padres de este joven, quería estar con ellos y recibir el eco de su dolor y su angustia en este momento. Me contaron que tenía 32 años. Joven vitalista, cariñoso, rodeado de amigos, deportista, amigo de los animales, trabajador, años en el ejército y después, por deseo propio desde niño y joven, guardia civil. Participó en nuestra parroquia, donde hizo la comunión, la confirmación, sentía la fe y no olvidaba los lazos de unión con sus compañeros y su catequista. Normalmente no bebía, nunca dio un disgusto a sus padres. Hacía poco estuvo diez días de vacaciones de con sus padres, feliz, les decía que no le importaría vivir siempre con ellos, les regaló sendas tazas con mensajes: «Madre solo hay una, pero tú eres única...», «tú eres el mejor padre del mundo». Los abrazó. Se marchó a su destino para cambiar sus enseres a un nuevo destino, pasando de Castilla a Extremadura. En una noche de fiesta se rompió su vida para siempre a las siete de la mañana. No hay lógica ninguna, no se aprecia razón posible. Pero ya se ha ido y eso es radical para siempre.

El dolor es insoportable, a mí mismo me rompe, estuve a solas con sus padres, lloramos al ver su foto. Pero me impresionó la postura de ellos, aún en medio del dolor, decían «estamos rotos, pero ha sido el mejor regalo del mundo que Dios nos ha podido hacer, estos 32 años han sido únicos, especiales, llenos de vida y de amor, imposible no agradecer». Y pedían a Dios que lo cuide, él se lo dio y ahora se lo «ha llevado», que siga haciéndolo feliz, y que a ellos les de fuerzas para superar este duelo, este dolor, este vacío que tendrán que vivir. Entre ellos se quieren desde hace más de 40 años y ahora se van a querer y cuidar más en el dolor no esperado, trágico. Y siento como se encuentran la impotencia y el amor, el dolor y la oración, la destrucción y la fe, la muerte y el verdadero sentido de la vida. Al salir me encontré a algunos de sus amigos, me abrazó un conocido y sentí su dolor, su ruptura interna. «Era el que más nos unía y convocaba al grupo que nos conocíamos desde pequeños. Ahora tenemos que seguir unidos», lo decía con lágrimas. También dolor, amor e impotencia, pero con deseo y ruego de permanencia. Saber vivir sin él, pero con su presencia en la ausencia. Todo un misterio de verdad y amistad.

Esperamos que nuestra sociedad no frustre y sepa llenar de ideales y de esperanzas a los jóvenes de hoy

Me quedo con esta clave, sencilla, ante la muerte y el dolor solo nos queda el cuidado y la ternura. Los padres me pidieron que manifestase el agradecimiento total a lo que están sintiendo de protección y cariño en este momento tan duro por conocidos y desconocidos, que agradezcamos todo lo bueno que han vivido con él, todas sus relaciones y amistades. Quizá no haya otra respuesta ante la destrucción, la muerte y el suicidio. Quizá el camino de prevención tenga que ser que todos aprendamos de cada muerte, de cada tragedia personal y nos dejemos interpelar por cuestiones fundamentales:

No vale vivir deprisa. Aprendamos a vivir con profundidad cada momento, cada día, cada relación, porque esa será nuestra huella definitiva. Somos como la hierba del campo que hoy es y mañana no es.

La seguridad de lo humano no está en lo externo, ni en el éxito, sino en la interioridad de cada ser humano, en su alma, y desde ahí en la capacidad de amar y ser amado.

La felicidad es una tarea interior y debe ser trabajada cada día. No hay más felicidad en recibir que en dar. El hombre feliz es el que se da y se entrega en el deseo de facilitar la vida a los demás.

No merece la pena tener que esforzarse y luchar por parecer fuertes siempre en la vida. Todos somos débiles, todos necesitamos de todos, la fuerza no está en el «yo» o en el «tú», sino en el «nosotros», gastemos nuestra vida en construir un nosotros lo más grande posible.

La salvación no está en ser el mejor, el más grande, el más exitoso, sino ser lo mejor que yo puedo ser, tener mi propia identidad, mi mejor imagen desde mi interior.

Que no sea la diversión sin luces la que lleve nuestra vida, sino que sea nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra naturaleza la que nos haga divertidos y nos ayude a descansar y gozar de la paz y de la armonía. Que nuestra sociedad no frustre y sepa llenar de ideales y de esperanzas a los jóvenes de hoy.