Ante el nuevo curso escolar

La educación ha sido siempre la gran ignorada en España, lo que explica, en parte, nuestro retraso respecto de Europa. Parece mentira que el político, ... jurista, teólogo y filósofo de Fregenal de la Sierra Juan Bravo Murillo pudiera afirmar: «No quiero escuelas, sino bueyes que aren». En cambio, Azaña priorizaba ya la educación sobre otras reformas: «Antes que todo la escuela». Aquí he analizado alguna vez el fracaso general de la Segunda República, pero reconozco también que, en materia educativa, desarrolló una labor encomiable, reduciendo el analfabetismo, dignificando la labor del docente, apoyando la ciencia y llevando las obras emblemáticas de la literatura española hasta los rincones más apartados de España. Desaparecido el analfabetismo y alcanzada la escolarización general, y reconociendo el desarrollo actual de la enseñanza en conocimientos, tecnología y recursos materiales, hoy la educación deja aún que desear y la desigualdad cultural sigue existiendo. Superada la educación tradicional autoritaria, hemos caído en el otro extremo: la relajación de la conducta del alumnado, que ha olvidado valores como el esfuerzo o el respeto a la autoridad. Estos deben restablecerse de nuevo y ser acatados por alumnos y padres. Ni la «letra con sangre entra» ni el reducir a los profesores prácticamente a 'colegas' de sus alumnos.

Según los indicadores más fiables, España no termina de converger con Europa en educación. El limitado espacio de esta sección sólo me permite referirme a algunas de sus causas. La educación sigue sin ser un asunto de estado, por lo que la Lomloe o 'ley Celaá', igual que sus siete leyes predecesoras, no fue consensuada con la oposición ni con los agentes sociales, con lo que inicia su andadura con plomo en sus alas. A este mal endémico ha venido a añadirse la cesión de las competencias educativas a las CC AA, lo que ha llevado, a veces, a la manipulación de los libros de texto para adaptarlos a los criterios de cada comunidad, o a que existan diferentes tipos de selectividad con diferencias sustanciales a la hora de corregir este tipo de prueba. Tal vez nunca debiera haber sido cedida esta competencia, lo que hubiera garantizado el aprendizaje de contenidos comunes a todos los españoles, con las particularidades propias pertinentes.

A los dos males citados, añado un tercero de envergadura, cual es el que el currículo –los contenidos– está impregnado de ideología, hasta el punto de que: 1) las Matemáticas se plantean desde una ideología de género y con un enfoque socioemocional. 2) Desaparecen contenidos históricos básicos, como la romanización, la Reconquista o el descubrimiento, conquista y colonización de América, comenzando la historia de España a partir de 1812. La historia –de España o Universal– no admite cortes caprichosos, debiéndose estudiar cronológicamente. De lo contrario, cualquiera puede manipularla en su beneficio. Y 3) Desaparecen los contenidos religiosos, que debieran abordarse no desde el dogma sino desde una perspectiva historicista. Ignorar las raíces religiosas de la civilización europea es un disparate. Sería deseable una Historia de las Religiones.