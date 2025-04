Tarifazo del agua

Hace unos días comentábamos en una tertulia donde hablamos de los problemas que como ciudadanos tenemos, que hay una tendencia a debatir de los problemas ... que se debaten en la capital del Estado. Nos referíamos a que los ciudadanos nos hemos dejado llevar por el enorme nivel del ruido que sucede en el Congreso de los Diputados.

Hoy cuando vemos publicada la noticia se podría decir que hemos leído el titular y ahí nos quedamos, con lo cual el sentido de la información y la profundidad del mensaje es más bien cortito. Esto constituye un problema porque cada día se lee menos en nuestro país y terminamos por quedarnos con el mensaje sin saber realmente la información y la trascendencia que puede llegar a contener la noticia que se publica.

En el caso que nos ocupa el titular, se podría decir que se ha producido algo parecido a lo que se denunciaba hace unos días por la organización de consumidores Facua y por la Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz. Se comunicaba por las dos organizaciones lo que supondría la subida de la nueva tarifa del agua potable y de las aguas residuales. Cuando se presentaba el informe había un desconocimiento por la opinión pública del desorbitado incremento de la tarifa en sus distintos tramos de consumo y en la parte fija de la misma. Los ciudadanos cuando sucede algo así nos preguntamos por estas cosas porque deberían haberse dado muchas respuestas y argumentos previamente para justificarlo, al ser un asunto que nos afecta como contribuyentes y como ciudadanos por la repercusión que va a tener en la economía de miles de familias. Pero lo que ha sucedido ha sido lo contrario y es lo que puede darnos a pensar en que no solo ha habido desinformación, sino también un cierto oscurantismo porque es la forma como se ha producido la aprobación en la última sesión plenaria de la ordenanza que va a regular las nuevas tarifas del agua. Porque presentar por la vía de urgencia y entregar el informe al resto de grupos políticos municipales minutos antes de iniciarse la sesión y aprobar por la vía de urgencia un asunto tan importante y trascendente como una ordenanza, no puede calificarse de otra forma.

Estas formas de proceder por quienes tienen la decisión en sus manos de aprobar una ordenanza reguladora de un impuesto, deberían mostrar más la cara de la transparencia a la hora de justificar sus decisiones. Quizás moleste que la ciudadanía se informe y conozca las causas de aquello que cada cierto tiempo recibe como justificante de un pago. Quizás no se haya querido que se conozca que los pacenses vayamos a estar pagando todos los años una prestación patrimonial pública de carácter no tributario a una empresa privada a la que se ha renovado por 20 años más el contrato y que aunque se quiera reconocer que no es un impuesto, los ciudadanos no lo vamos a entender de otra forma. Hay muchos más quizás y muchas más preguntas que siguen sin tener respuesta. Está claro que las mayorías absolutas deciden, pero ello no quiere decir que la ciudadanía lo apruebe. Tiempo al tiempo.