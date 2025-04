Propuestas sobre papel

Comenta Compartir

Los ciudadanos escuchamos en las campañas políticas muchas propuestas. Un amigo me dice que sólo las leemos los que formamos parte de los partidos políticos ... y no todos, o los periodistas que siguen a nuestros políticos durante la campaña electoral y están casi obligados a hacerlo. Hay algunas propuestas novedosas que nos llaman más la atención y suelen pasar a ser denominadas como las propuestas estrellas del partido o del candidato. Como pronto estaremos en el ecuador de la legislatura municipal en Badajoz me acordé hace unos días de algunas de esas promesas. Me reencontré con aquello que se dijo en los últimos días de mayo de 2023 por el actual alcalde de Badajoz cuando sorprendió anunciando el soterramiento de 850 metros de lo que en Badajoz llamamos «la autopista». Un proyecto retocado que ya hace algunos años fue también anunciado por otro alcalde de la ciudad.

Un proyecto ambicioso, realista, diferente y transformador, decía nuestro alcalde. Incluso le ponía cifras en el entorno de los 15 millones de euros y comentó que solicitaría la cesión de la titularidad a través de un convenio de colaboración, y de esta manera podría llevarse a cabo la intervención con fondos municipales. Una propuesta que no aparecía en el programa electoral que presentó en su momento, pero había que prometer algo, aunque tuviera el sello de copiado y además inesperado. Tan copiado debía estar el proyecto que viajó hasta Madrid a pedirle al Ministerio que le financiara el proyecto, aunque no tuvo en cuenta la incoherencia de anunciar algo sin haber realizado ninguna gestión previa con el propietario. Incoherencia o propaganda, porque nada más se ha sabido de aquella promesa estrella. En pocos días habrán pasado dos años de aquella promesa y más de un año de un viaje al Ministerio para pedir la implicación de la Administración central. De aquel viaje con la promesa estrella, se vino con la maleta vacía, pero nunca más se ha conocido de las gestiones a las que se comprometió nuestro alcalde para llevarlo a cabo. Como tampoco hemos vuelto a saber nada de la playa fluvial junto al Canal de los Ayala o de la construcción de cinco aparcamientos cuya inversión rondaría los 20 millones de euros. Por citar algunos ejemplos de propuestas en las que el papel es el único testigo de su soledad. Y es la muestra de lo que sucede en Badajoz como recordaban hace unos días los presidentes de los tres centros comerciales abiertos, donde manifestaban que están decepcionados con el Ayuntamiento porque desde que entró el actual equipo de gobierno se sienten desatendidos y sin ver una planificación y visión global del problema en que se encuentran. Como sucede con los servicios municipales privatizados, que no externalizados, que en los dos últimos años suman hasta 14 servicios que han pasado a manos privadas y que los pacenses estamos pagando de nuestros impuestos y por tanto costando más que una plantilla de profesionales públicos. Y estas dos muestras no son propuestas estrellas, sino la forma de gobernar de un equipo de gobierno que se ha acostumbrado a gobernar sin escuchar a la ciudadanía.

