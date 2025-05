Comenta Compartir

Hace unos días en una tertulia sobre asuntos de actualidad de nuestra ciudad debatíamos sobre la progresiva política de privatizaciones que se viene produciendo en ... Badajoz por parte del gobierno municipal. Podría afirmarse que la fórmula con la que están llevando a cabo la gestión de una mayoría de servicios públicos municipales es la privatización de los mismos. Lo comentábamos también en una reunión las asociaciones que conformamos la Federación de Asociaciones de Vecinos de Badajoz. Concluíamos que en los últimos años la forma de gestionar los servicios públicos es mediante la privatización, aunque al alcalde no le guste la palabra y quiera confundir hablando de externalización. Son catorce los servicios municipales que han pasado a ser prestados por empresas privadas y ello está teniendo un coste que está siendo pagado por los ciudadanos y está resultando superior a si fuera prestado como un servicio público municipal. No se discute que las empresas privadas que han pasado a gestionar todos esos servicios tengan que ganar. Es razonable. No lo harían de otra forma.

Desde hace tiempo se cuestiona la gestión y la eficacia de lo público por el Ayuntamiento de Badajoz. No podemos olvidar que la eficacia pública es un principio de actuación fundamental en la gestión de lo público. Siempre será objeto de debate. Porque suscitan opinión y es valorado por la sociedad en estos últimos años, donde la labor de los funcionarios y de los servicios públicos ha sido muy reconocida. Es por ello que su eficacia, su prestación y la forma de ser gestionados junto a otras variables, conforman un debate que está siendo utilizado desprestigiando lo público e incluso la dignidad del empleado. Por ello, deberían ser claros desde el Ayuntamiento de Badajoz y entrar en las razones que llevan a que se proceda mediante esta fórmula de privatizar que ellos llaman externalizar. Porque si hay razones, por parte del equipo de gobierno no se explican, y cuando las razones que llevan a tomar decisiones de este calado no son explicadas, surge la desconfianza que por sí sola comprende el silencio cuando esta es la respuesta. Deberían ser transparentes, rigurosos y explicar las razones de esta forma de gestionar. Porque sino la desconfianza en los servidores públicos crece y se pone en duda la profesionalidad de unos empleados que están al margen del grupo político que gobierne la ciudad. Y porque si el modelo de gestión de un Ayuntamiento como el pacense es la privatización, deberían justificarlo. Porque podríamos analizar los datos, los compromisos, el resultado y si ese modelo es o no más eficiente con el paso del tiempo y no sólo al principio del inicio de la gestión, y si la eficiencia en la prestación de los mismos cumple con lo que son los principios de unos servicios que sufragamos con nuestros impuestos. Estamos ante decisiones que necesitarían explicación y mucha transparencia. En nuestro ejercicio de ciudadanía y como destinarios y pagadores con nuestros impuestos de esos servicios, cualquier Administración debería poner en valor la dignificación y el ejercicio de lo público. Porque lo que es de todos debemos preservarlo, reconocerlo y defenderlo por el interés general de los servicios y de los ciudadanos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión