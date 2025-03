Hace unos días la Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y Poblados llevaba a cabo una concentración contra el abandono de recursos e infraestructuras en ... los barrios de Badajoz con el lema 'Nos preocupa Badajoz'. Y ese nos preocupa tenía todo el sentido, porque no se trataba solo de reflejar un abandono. También se denunciaba que la falta de recursos e inversiones en muchos de los barrios de la ciudad estaba generando que la desigualdad siguiera creciendo.

La campaña ha puesto en público lo que normalmente no se ve. Y ha sido una campaña que ha puesto ojos a la evidencia. Y las evidencias no hace falta contarlas, se comprueban a diario. Habría que remontarse a mucho tiempo atrás para comprobar que nunca el estado de las calles y las aceras, las fuentes y los parques se encuentran en tan mal estado. Había que evidenciar como una serie de infraestructuras se encuentran paradas o en estado de haberse iniciado y así siguen. Había que manifestar el estado de silencio de lo que está pasando con una infraestructura que iba a generar riqueza y empleo en la ciudad, y abierta todas las puertas se encuentra cerrada. Había que comprobar las promesas realizadas que son renovadas cada cuatro años, convirtiéndose de nuevo en un anuncio periódico.

Entonces qué está ocurriendo en Badajoz? Puede que lo que esté pasando es que la ciudadanía esté cansada y comprueba cómo sus problemas no se resuelven. Puede que también tenga un hartazgo de comprobar cómo los políticos están a sus problemas y no están en los problemas de la gente. Y llegado a este punto, puede que tengan razón. Pero hay una cuestión clara y es que en este mundo que compartimos, si no haces política, te la hacen. Y si entendemos la política como la gestión colectiva de las condiciones que nos afectan, su hacer o no hacer, o cómo hacer, nos está afectando directamente a nuestra vida cotidiana.

Por eso resultaba llamativo escuchar a algún responsable municipal relacionar la política con las asociaciones vecinales. Porque recogiendo esta valoración, lo que se podría decir es que no resignarnos a aceptar pasivamente lo que deciden otros sobre nuestra vida es hacer política. Y es que todo cuanto afecta a nuestra vida tiene que ver con la política, pero sobre todo con aquello que son derechos que están aprobados y que no han sido desarrollados.

En este nuevo tiempo la parte de la sociedad civil que representan las asociaciones vecinales lo que quieren es que alguien rinda cuentas no solo una vez cada cuatro años. Dar explicaciones, justificar, explicar y asumir responsabilidades. Por eso el lema ¡Nos preocupa Badajoz¡ tenía todo el fondo de mostrar a la opinión pública que no solo tenemos el deber de pagar, sino que como pagamos, tenemos el derecho a exigir que los recursos e infraestructuras estén en las debidas condiciones para poderlos disfrutar. Y llegamos a junio sin presupuestos. Preocupante.