A veces cuando se tiene mayoría absoluta en la política se olvidan las cosas más sencillas. Aquellas que tienen que ver con saber reconocer y ... gobernar con un poquito de humildad. Son aquellas pequeñas cosas que tienen mucho que ver con el fondo y con las formas. En la política no se suele practicar cuando se gobierna desde esa posición y es difícil que un responsable político reconozca que se equivocó. La cuestión tiene que ver con un asunto que se estuvo denunciando por parte de muchos ciudadanos durante mucho tiempo y el equipo de Gobierno de Badajoz no se quería hacer eco de las manifestaciones de la falta de funcionamiento de las fuentes de la ciudad. Una falta de funcionamiento que tenía que ver con el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de la creación de un servicio de reparaciones, conservación y mantenimiento, tal y como se comprometieron en su día.

Al final el Ayuntamiento optó por privatizar el mantenimiento y reparación de las fuentes ornamentales de la ciudad y, desde hace un mes, una gran parte de las fuentes están funcionando. Una resolución que nos va a costar a los pacenses más de 1,3 millones de euros. Un nuevo servicio que sigue la senda de las privatizaciones y que continúa con esa rara definición de colaboración público-privada que tanto le gusta al alcalde de Badajoz, aunque el nombre que más utiliza para no reconocerlo es el de externalización.

Por eso y ahora que desde hace unos días podemos comprobar en las redes sociales que el Ayuntamiento publicita que las 45 fuentes ornamentales de la ciudad embellecen nuestras calles, plazas y parques, ayudando a combatir el calor, podríamos referir que hace falta un poco de reconocer las deficiencias y ser un poquito más humildes. Porque comunicar a través de un vídeo después de un año donde más del 70% de las fuentes estaban sin funcionar por su nula gestión y que ahora se marquen una campaña de publicidad, no puede ser referido de otra manera.

Ahora que se aprobaron los presupuestos y que los mismos continúan sin fijar ninguna partida económica para la posible puesta en marcha de la piscina de la Margen Derecha, somos muchos los ciudadanos que nos preguntamos si ese proyecto algún día verá la realidad. Paseando por la zona me encontraba con vecinos que comprobaban cómo avanzan las obras de las nuevas construcciones de pisos y asistían perplejos a la dejadez de unas obras de la piscina que se iniciaron hace cinco años y el coste inicial fueron cinco millones. Hoy se encuentran paradas y se ha tenido que devolver dinero por no haber llevado a cabo el proyecto con la financiación que se contemplaba.

Por eso debe ser que asociar lo de ser un poquito más humilde y reconocerlo no forma parte de ninguna campaña de publicidad. Por ello decía que no encontraremos hoy a ningún político que sea capaz de reconocer un error. Quizás es que aún no saben que en política es fundamental el respeto del político a sus representados no sólo cuando se aproximen las elecciones, pero ello forma parte de ser un poquito más humilde y eso hoy no toca porque no existe o su orgullo se lo impide.