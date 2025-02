Plan especial para algunos barrios pacenses

La presidenta de la Junta de Extremadura mantenía una reunión hace unos días con el presidente del Gobierno de España y de lo que ha trascendido a la opinión pública a través de los medios de comunicación, me motivó la curiosidad de entrar en el ... programa reivindicativo que la presidenta había llevado a la reunión. 'Reivindicaciones y medidas para el progreso, la justicia y la igualdad', es el nombre del documento entregado. Las primeras páginas de un total de nueve, se refieren a lo que regula la Constitución Española y otras a la Declaración Institucional aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura a principios de este año, para acabar con el enunciado de las reivindicaciones sin entrar a desarrollar las mismas.

Entre las medidas del documento en materia de vivienda me llamó la atención la número 69: «Ayuda para un plan especial para la regeneración urbana de algunos barrios de Badajoz». Porque es cierto como viene denunciando la Federación de Asociaciones de Vecinos esa necesidad de actuación urgente. Hay barrios de Badajoz que se construyeron hace más de 60 años de forma provisional y los mismos ahí continúan sin haberse invertido en sus precarias infraestructuras. Así se está manifestando, porque hay barrios de la ciudad donde se invierte todos los años y barrios donde no se invierte en años o las promesas que después de 27 años siguen sin ver la realidad.

Cuando comprobé la medida pensé que desde el Gobierno del Partido Popular en Badajoz se le habría adjuntado la situación de esos barrios que necesitan de actuaciones urgentes por parte del Gobierno, porque deben conocerlo por los años que llevan gobernando en la ciudad. Pensé también que en estos últimos meses han sido varias las ocasiones en que distintos medios se han hecho eco de la situación de vulnerabilidad social en que se encuentran. Pensé que el PP lleva gobernando en Badajoz desde hace 30 años y que en ese plan especial que la presidenta reivindicaba, su propio partido no había llevado a cabo ninguna medida para su regeneración y renovación de muchas de sus calles o casas que continúan en estado vergonzoso. Pensé en algún tipo de ayuda para viviendas que tienen en sus tejados y en sus redes de saneamiento material que hoy está prohibido y que incluso es peligroso debido a la presencia de amianto, así como la falta de infraestructuras en buena parte de todos esos barrios.

Es difícil reivindicar y convencer en algo sobre lo que se lleva muchos años sin hacer absolutamente nada. Y es así cuando año tras año, los presupuestos municipales no recogen ninguna actuación dentro de las prioridades de esos barrios, y por el contrario comprobamos cómo se vienen priorizando partidas económicas en actuaciones siempre por las mismas zonas en la ciudad. Decía un ciudadano hace unos días que si se podan los árboles para dar más visibilidad a la iluminación navideña, debería tenerse en cuenta por parte del Ayuntamiento la cantidad de árboles que comprobamos como no se podan en años. Me hacía reflexionar de nuevo este comentario ciudadano y volví a pensar que el papel lo aguanta todo.