El papel lo aguanta todo

Realizaba hace unos días una visita a la hemeroteca para volver a leer o escuchar lo que se promete en las declaraciones y comprobé como ... los políticos incumplen los compromisos. Pasado algún tiempo de su anuncio se vuelven a anunciar y entonces pasan a ser una promesa renovada. Esto me recuerda siempre al ejemplo de la inauguración de una rotonda, donde había más políticos presentes que metros de ancho tenía lo que se iba a inaugurar y la explicación de ello es que hacía mucho tiempo y que no se había podido evitar la invitación a todos los que habían hecho algo durante el tiempo que se había tardado.

En una rueda de prensa realizada para explicar el 'tarifazo' del agua en Badajoz, un periodista realizó una pregunta sobre un asunto distinto al de la convocatoria que me hacía recordar un nuevo incumplimiento. La pregunta tenía que ver con un compromiso del alcalde de Badajoz de buscar alternativas a la discriminación que sufren cuatro de cada diez pacenses al no disponer en sus barrios de sucursal bancaria, ni de cajeros automáticos. He vuelto a preguntar por ese compromiso y he podido comprobar que la respuesta de aquél día fue una salida hacia adelante porque han pasado siete meses y el compromiso ha pasado al sueño del olvido.

También se asomaba a mi pluma el caso de la «futura autovía» BA-CC, donde pronto se cumplirán dieciocho años de la colocación de la primera piedra y ya casi nadie se acuerda de dónde se depositaron los diarios de aquel día. Porque hay que decir que se han completado más kilómetros en páginas en los medios y en los debates que kilómetros construidos de lo que algún día unirá a las dos capitales de la región por carretera. Y camino va de convertirse en más que una promesa renovada en olvido definitivo, el ejemplo de la construcción de la piscina de la margen derecha de Badajoz, de la que no se ha vuelto a hablar por el equipo de gobierno municipal y es vergonzosa la dejadez de la situación de una demanda muy necesaria para la ciudad.

Y a estas alturas del artículo no creo que nadie dude de la relación de los plazos y los tiempos, con los compromisos y la renovación de las promesas. Y a todo ello unimos lo que dice el alcalde pacense, que quiere convencernos de que externalizar servicios no es privatizar, porque la ciudad crece y hay que buscar la colaboración público-privada. Y lo relaciona diciendo que se necesita un presupuesto para una nueva ciudad, cuando al que han aprobado le van a quedar desde que se apruebe poco más de cuatro meses. Quizás es que después de anunciarse varias veces que pronto tendríamos un nuevo presupuesto, les ha dado un poco de vergüenza no prorrogarlos un año más y empezar a trabajar en uno de 2025 que hubiera planificado lo que resta de legislatura en el Ayuntamiento. Porque aquello de que se aprueba un nuevo presupuesto para un nuevo modelo de ciudad suena al titular que tanto les gusta a algunos políticos destacar. Esperemos que sea una realidad para que no tengamos que volver a decir «el papel lo aguanta todo».