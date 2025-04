Un pacto por Badajoz

Algunos pensamos que es en los momentos de conflictividad donde más debemos encontrar puntos de conexión para intentar resolver los problemas. Hace falta, entre otras ... cosas, tener voluntad para llegar a esa conclusión y reconocer que lo que debe imponerse es la responsabilidad. Es necesario poner dosis de responsabilidad para observar y ver el problema con más tranquilidad, porque las distancias no acercan las soluciones y sí las facilita el poner las luces largas para observar y mirar las cosas con más amplitud y claridad. Se trata siempre de poner el interés general por delante del particular que puede tener cada uno. Se trata de mirar lo que es de todos, porque así reforzaremos lo de cada uno.

Puede pensarse que estas primeras frases podrían servir para cualquier conflicto del tipo que sea. Y si hablamos de conflictos hay uno que lleva demasiado tiempo entre el equipo de gobierno municipal y la Policía Local de Badajoz. Hace años y el problema ha llegado a un punto en el que hay que poner esas luces a las que antes me refería, porque el problema ha sobrepasado la sensatez y el sentido común. Podríamos decir que han saltado las alarmas y el problema no es solo de dos, porque siendo responsable el que tiene la máxima responsabilidad de la ciudad y de la policía, es decir el alcalde, la situación nos está afectando a todos los ciudadanos. Y no es solo por las pruebas deportivas suspendidas sino, sobre todo, por la imagen que estamos dando como ciudad. Es por ello que no podemos dar por normalizado este conflicto por el tiempo que lleva enquistado, porque estamos hablando de nuestra seguridad y de nuestro bienestar como ciudadanos. Y por otra razón que nos puede a todos los que sentimos la ciudad donde vivimos. Badajoz no se merece lo que está pasando.

Hay problemas que deben ser afrontados por los gobiernos y por la oposición cuando los mismos tienen una envergadura y una gravedad de primer nivel. Y el conflicto de la Policía Local lo es. Este es un problema en el que todas las partes afectadas deberían razonar sin buscar mayor interés que el que nuestra ciudad no se siga deteriorando. Hay que buscar una solución de consenso entre todos para resolver un problema que año tras año si no hay una planificación adecuada de recursos humanos se va a ir agrandando y por tanto no resolviéndose nunca.

Hay que planificar y acordar. Debería estar aprovechándose este primer año para hacer una planificación de toda una legislatura. No debería haber problema en desarrollar y trabajar una buena relación de puestos de trabajo y una actualización del catálogo de puestos con las remuneraciones y funciones actualizadas y adecuadas a lo que es una ciudad que no ha parado de crecer en población y extensión. Una ciudad que debería estar ordenándose para ser referencia y no quedarse simplemente en ser la ciudad más poblada de nuestra comunidad autónoma.

Y en esta planificación y acuerdo en recursos humanos debería haber un ejercicio de responsabilidad de todas las partes. Gobierno municipal, oposición y organizaciones sindicales deberían poner por delante el interés general de la ciudad y de sus funcionarios y trabajadores municipales. Porque parchear con ofertas de empleo que no cubren las bajas por jubilaciones no es planificar. Porque querer acordar parcelando la negociación no es demostrar una clara voluntad por sumar a todos los colectivos municipales. Porque prometer incrementos retributivos por grupos o servicios no es la mejor manera de resolver los problemas. Porque no reconocer que la plantilla de efectivos de la Policía Local es reducida para una ciudad como Badajoz, es seguir sin querer reconocer el principal problema que tiene el equipo de gobierno. Porque no se resuelve el problema de la plantilla de la Policía concertando complementos retributivos por eventos o jornada. El problema de la falta de policías locales se empieza reconociendo que durante las próximas legislaturas y en forma cuatrienal se convocarán ofertas de empleo que vayan cubriendo el déficit actual y el que se irá produciendo a lo largo de los próximos años con las jubilaciones que se vayan produciendo.

Y es por ello que entiendo que debería haber un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y organizaciones sindicales donde se reconociera el problema y afrontar entre todas las partes la solución de este conflicto. Los que están gobernando en la actualidad y los que son alternativa de Gobierno de la ciudad podrían trasladar una imagen a la ciudad de estar de acuerdo en poner todas sus fuerzas para resolver en los próximos años este problema. Y digo todas las partes porque este asunto va más allá de dos legislaturas.

Y para ello es necesario que exista voluntad política. Voluntad en primer lugar del equipo de gobierno y desde la responsabilidad reconocer que el problema de los recursos humanos en el Ayuntamiento es una asignatura pendiente. Reconocer los problemas no es un signo de debilidad. Es poner por delante el interés de la ciudad. De una ciudad que no se merece ser portada de los medios por lo que ha sucedido con la suspensión de dos pruebas deportivas. De una ciudad en la que los ciudadanos que vivimos y sentimos sus problemas no queremos asumir que la normalidad de los conflictos sea la norma que prime en las relaciones y es por ello que apelamos al sentido común y a la sensatez de todas las partes para que con voluntad se haga una planificación y un acuerdo para que los ciudadanos podamos seguir reconociendo que lo que nos afecta a todos es la guía del interés general de aquellos que elegimos cada cuatro años.