En alguna ocasión he escuchado que hay vida más allá de lo que pasa en Madrid, aunque esto que pueda pasar afectara a todo el país. Pero a veces y cada día con más frecuencia es lamentable escuchar o leer que parece que sólo lo ... que pasa en la capital es lo que pasa en el país porque no todo es importante ni es así. No quiero escribir algo más de lo que hemos podido ver o escuchar hace unos días porque se califica solo, pero quizás las palabras de Eduardo Madina puedan ponerme de acuerdo con lo que siento: «No soy capaz de encontrar algo que se sitúe por encima de una cierta sensación de tristeza, que es lo que tengo».

Pero afortunadamente la vida nos regala momentos únicos. Maravillosos. Es lo que pude disfrutar hace unos días compartiendo con Noelia, mi amiga. Noelia es Medalla de Extremadura en el año 2010 y anteriormente fue Medalla de Plata representando a nuestro país en los Juegos Paralímpicos de Atenas en 2004 en la prueba de 4x50 estilos, aparte de muchos otros récords en distintas modalidades en natación a nivel nacional. El presidente de la Junta de Extremadura, que asistió a la presentación de su libro 'De mis pies a mis ruedas', decía que Noelia «es un gran ejemplo para la sociedad que en estos tiempos está muy necesitada de ellos». Su libro cuenta la vida real de una persona, su vida. Una vida que, con 21 años, una operación se la cambió.

Conocer a una persona y fortalecer una relación de amistad a lo largo de los años es algo que no tiene precio, pero sí mucho valor. Porque hay que darle valor a lo sencillo, a saber que esa persona va a estar ahí. Que cuando te necesita o la necesitas podamos saber que está para un encuentro, una conversación, un ratito, una ayuda e incluso un mensaje aunque sea cortito. Para mí es fácil hablar de Noelia. Es mi amiga desde hace años y compartimos muchos momentos desde hace tiempo. La animé a que escribiera para que su historia y su vida se conociera. Desde que un día un amigo, que hoy estará observando escondido en alguna parte, me permitió conocerla. Gracias Soñador. Noelia sigue acompañándonos en una silla de ruedas y sigue trabajando. Ella dice que una silla de ruedas en tu existencia no es el fin de tu vida, es el comienzo de un camino lleno de decisiones y voluntad que te darán un verdadero motivo de superación

Y esto que no es un calificativo cualquiera, sino que es una realidad, me ayuda a profundizar en la necesidad de que hay que humanizar la política, porque si no la gente se alejará de la política y en momentos como el vivido y en otros, cuando después conversas con la gente que ha asistido a la presentación de su libro lo puedes comprobar. Existe la necesidad de buscar ese encuentro para darle valor a lo sencillo, a aquello que nos abre el corazón que son las emociones. Es posible que desde hace tiempo hayamos perdido referencias importantes que siempre nos acompañaron en el camino. Que no hace falta que esté escrito en ningún libro, porque se encuentran en el interior. Son esas sensaciones que nos producen cosquilleos y que nos llevan a mostrarnos más sensibles porque nos asalta y golpea la conciencia. Se lo decía a la amiga que presentó a Noelia: no hay que reprimir las emociones porque estas nos abran el corazón.

Tenemos que hacer una reflexión en busca del tiempo en que vivimos y pensar en el nosotros. Una reflexión que nos haga pensar para reencontrarnos con nosotros mismos. Para buscar respuestas a las preguntas que un día nos pudimos llegar a hacer y a las que nunca quisimos reconocer una respuesta porque nos descubrían ante nuestro espejo. Os animo a todos y todas los que podáis a descubrir a una persona maravillosa que es todo vitalidad y fuerza de superación. Una persona que no se ha arrugado nunca en la vida y su vida como dice su libro, es una carrera continúa de superación. Gracias campeona, gracias Noe, porque la medalla más importante es la que te reconoce la gente con admiración y orgullo, como te dijo Guillermo.