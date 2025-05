Gente con compromiso

Desde hace unos meses participo en reuniones de una iniciativa que creo debería valorarse más por la gran labor que vienen desarrollando. Una labor donde ... el tiempo dedicado es de forma altruista, pero muy responsable y comprometido. Compuesta por gente de ámbitos sanitario, educativo, mujeres, mayores, jóvenes, asociaciones vecinales de los barrios que conforman toda la zona y otros sectores. Preocupados por la salud y la educación, por una mejor convivencia y por muchas otras razones. Gente que reivindica mejores infraestructuras y recursos. Gente que dedica tiempo a mejorar y atender la salud de sus vecinos. Gente del ámbito educativo preocupada por el absentismo y por la educación de sus jóvenes. Que exigen tener iguales servicios que otros barrios de la ciudad, porque tienen el mismo derecho y porque pagan sus impuestos y quieren que se les preste mayor atención. Comprometida con sus barrios para que tengan más atención a los problemas de sus mayores. Con un compromiso de hablar y de escucharse. Preocupados y motivados porque la frontera de la desigualdad no siga ampliando la brecha de la diferencia social. Gente preocupada y ocupada que tienen iniciativa ante la inacción en muchas ocasiones de su Ayuntamiento y de la Administración autonómica.

Reivindican y exigen cosas razonables desde el ámbito de la colaboración social y el compromiso de la participación ciudadana. Llevan más de 20 años apostando y trabajando para que la conciencia social sea el estímulo del trabajo social y voluntario. Se llevan a cabo iniciativas desde los diferentes colectivos para sumar y estrechar lazos y hacer más ciudad, porque han entendido que juntos son más fuertes. Pero es necesario que se escuchen sus problemas y se aporten soluciones porque las respuestas están en las administraciones que tienen responsabilidades.

De las últimas reuniones hay preocupación por dos cuestiones que afectan a todos los profesionales sanitarios y a una gran parte de vecinos de algunas calles del barrio de las 800 viviendas. El verano pasado hubo agresiones al personal sanitario. Llevan tiempo acumulando cargas de trabajo como consecuencia de la falta de personal al no sustituirse, por la falta de recursos humanos y se temen que vuelva a suceder porque las promesas no se cumplen. Como sucede con la situación de muchos vecinos que sienten como el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura no invierten en la red de saneamiento y alcantarillado, lo que puede estar provocando un problema de salud pública al estar taponada la red y tener que ser los propios vecinos afectados los que desatasquen sus canalizaciones interiores por donde aparecen y salen a la superficie todo tipo de residuos.

Son gente de Badajoz. Son personas y colectivos de la Comisión Comunitaria de Salud de El Progreso que muestran la solidaridad y el compromiso con la gente de sus barrios. Con la gente y con sus vecinos que reivindican seguir teniendo un proyecto de vida digno. Un proyecto solidario que merecería mucho mayor apoyo de aquellos que tienen la responsabilidad de que los ciudadanos tengamos cada día mayor igualdad y menos frontera social. Son gente comprometida que han entendido el compromiso como un eje para mejorar la salud, la educación y la convivencia de sus vecinos.