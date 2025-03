Comenta Compartir

Cuando se aprobaron los Presupuestos municipales de 2024 faltaban cuatro meses para que se acabara el año. En su declaración, el concejal de Economía y ... Hacienda del Ayuntamiento de Badajoz confiaba en que los de 2025 se aprobaran en tiempo y forma, es decir, antes de que terminara este año. No sabemos si pensar que era una declaración de intenciones o un deseo, el caso es que entramos en diciembre y parece que no llegarán antes de comernos los turrones. Teniendo en cuenta la mayoría absoluta con la que cuenta, lo normal es que estuvieran prácticamente aprobados en estas fechas, pero lo de este equipo de gobierno no es normal.

Y hay que decirlo así, porque la legislatura que llevamos podría definirse de muchas formas. Una de ellas, sería la de la falta de planificación y previsión. Presupuestos para cuatro meses que hacen imposible dar estabilidad a los servicios y mantener coherencia de los gastos y planes comprometidos. Incumplimiento de convocar los servicios de seguridad para tener abiertos y poder ser visitados los monumentos que conllevó tener cerrado nuestro patrimonio en pleno verano. Convocatorias sin tener en cuenta posibles reclamaciones e incumplimientos para poder mantener abiertas las bibliotecas. Incumplimiento de justificación de la terminación de obras del parque del Padre Eugenio en el Barrio del Gurugú. Devolución de millones de euros a la Junta de Extremadura por incumplimiento cláusulas contrato de la piscina Margen Derecha. Falta de previsión de recursos y organización relacionada con los servicios de la Policía Local para cubrir los eventos y excesos de jornadas. Servicios privatizados que pagamos con nuestros impuestos los ciudadanos por dejación de funciones y no haber cubierto las convocatorias de los servicios con plazas de personal funcionario y laboral en los últimos años. Falta de ejecución de los planes de impulso de los últimos cuatro años que consigue que obras comprometidas en los mismos se hagan eternas y hasta lleguen a olvidarse o no desarrollarse. Servicios como los de transportes urbanos que recortan sus frecuencias de paso sin explicar con antelación a los ciudadanos la afectación de esos retrasos. Un servicio de aguas donde seguimos pagando el déficit los ciudadanos y que se les renuevan por otros veinte años, con una tasa que se ha visto incrementada y seguimos sin ver la mejora de esos servicios. Una tasa por la basura que van a poner en marcha, cuando han sido incapaces de consensuar los criterios de la misma. Y no decimos nada del estado de las calles y aceras, así como de otras infraestructuras en los barrios de la ciudad que están abandonadas. Y mientras esta falta de planificación y previsiones sigue ocurriendo, los ciudadanos nos preguntamos qué es lo que pasa en el Ayuntamiento. Porque si se trata de anuncios y fotografías acompañadas serían los más cumplidores, pero de ejecución de los proyectos anunciados diríamos otra cosa. La realidad es que desde el equipo de Gobierno del PP siguen sin poner luces largas y los ciudadanos desconocemos un proyecto de envergadura al que se le pudiera poner el calificativo de que fue una gran apuesta realizada que pudiera calificar a Badajoz como la ciudad de referencia de la región.

