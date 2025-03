Estampas de Badajoz

Comenta Compartir

Podríamos decir que la definición de «estampas» no se correspondería con aquello que aparece dibujado o fijado como imagen a un papel. No es un ... cuadro ni un grabado como algunas veces de forma incorrecta se le llama a la estampa. Hasta es posible que nos estemos inventando una nueva figura. Pero una figura que dando igual el nombre que le pongamos, comprobamos en muchos lugares, espacios y edificios de Badajoz, porque cuanto más tardan en resolverse o limpiarse más forman parte del mobiliario e inmobiliario urbano de la ciudad, como es el caso de las obras de la futura ampliación de la residencia de La Granadilla o la piscina de la Margen Derecha. Por no hablar de las obras del Campillo, siempre en estado de inicio y nunca iniciadas.

Paseamos por las calles y los ciudadanos nos enfrentamos con esa lucha sorteando las baldosas que nos pueden hacer que estemos la mayor parte del día mojados o con manchas en nuestra ropa. Paseamos y nos podemos encontrar con muchos bancos a los que les falta alguna de sus partes donde nos sentamos o descansamos nuestra espalda. Nos fijamos en muchos parques infantiles donde sus aparatos están muy deteriorados o el suelo de caucho levantado o con agujeros, constituyendo un peligro para nuestros peques. No son cuadros, pero sí son 'estampas' de lo cotidiano que sufrimos y podemos comprobar en muchas zonas de nuestra ciudad. Y en esas llamadas 'estampas' nos encontramos con un edificio que es propiedad de la Junta de Extremadura en el que se encuentra la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Los seis balcones que comprende el edificio se encuentran desde hace tiempo cubiertos por una red verde. Es reflejo del tiempo que pasa y algo que muchos ciudadanos nos preguntamos con ironía si acaso era motivo de embellecerlo antes de los carnavales. Paseamos por el Casco Antiguo y reflexionamos sobre la peatonalización de varias calles y comercios y edificios cerrados. Y dentro de lo cotidiano del día a día escuchamos conversaciones de ciudadanos comentando que habían dejado de pasar vehículos y pronto no pasarán ciudadanos. ¿Qué nos pasa a los extremeños con los plazos y el tiempo que se tarda en resolver las cosas y los proyectos? Ejemplos del AVE, la autovía Badajoz-Cáceres, de los plazos desde que se anuncian los proyectos hasta que se inician y terminan. Es un dicho el nuestro y me causó sorpresa cuando por primera vez lo escuché por el parque de San Francisco «avé hijo, avé». Hoy después de más de 30 años sigo escuchándolo y ya no me sorprende. Lo que me sorprende es la paciencia que tenemos de permitir que todas estas cosas nos sigan pasando. Tenemos un problema como ciudadanos en esta sociedad que nos absorbe. Estamos empezando a normalizar las cosas que vemos y sufrimos y por eso nos pasa mucho de lo que nos está pasando.

